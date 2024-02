Senna M o Megadance partyju i glazbi 90-ih: “Ja sam čuo samo jedan negativan komentar”

Podijeli :

U Zagrebu je održan Megadance party, a ovaj je koncert najviše razveselio ljude koji su te pjesme slušali 90-ih, no u publici je bilo i pripadnika mlađe generacije. U Newsnightu kod Ivane Tomić gostovali su Senna M i organizator Karlo Matić.

Matić je rekao da je bilo najljepše raditi nešto što si živio. “Ja sam bio dio te ekipe koja je 90-ih stvarala tu dance scenu. Sada 30 godina kasnije smo još uvijek tu i rekli smo zašto ne bi probali”, objasnio je.

“Nakon ove pandemije osjetili smo da treba napraviti nekakvu dizalicu kako mi kažemo”, dodao je.

Senna M o počecima karijere: Na turneji sam spavao u autu Nede Ukraden

Senna M kaže da ne razmišlja o godinama i da je to samo za odlikaše. “Godini dana sam znao za tu ideju i bilo me malo strah jer me nije bilo 20 godina. Znao sam da ako se vratim da ću imati ogromno poštovanje prema publici. U mjesec i pol dana skinuo sam 10 kila i neću stati jer svidjelo mi se skinuti taj uteg”, opisao je.

“Što smo bili bliže spektaklu mi smo dobivali sve veći i veću energiju. Kada je počela cijela priča ljudi su sve više i više počeli govoriti – ovo je nevjerojatno i zahvaljivati nam”, rekao je Matić.

Što se tiče negativnih komentara, kaže da je to u Hrvatskoj “must”. “Ja sam čuo samo jedan, a to je zar je Senna M živ”, našalio se Senna.

Na pitanje je li to “trash” glazba kaže da je uvijek odgovorio isto. “Kako god da se zove, to je Beethoven za ovu današnju glazbu”, naveo je.

