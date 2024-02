U Slavoniji euro, u Zagrebu tri: Usporedili smo cijene na tržnicama, u restoranima, kafićima…

Podijeli :

N1info/PIXSELL

Zagreb je skup, Jadran je preskup, a već i prije nego što počne nova turistička sezona, može se pretpostaviti da će medijskim prostorom tada opet dominirati cijene. Kao što se lani, recimo, masovno pisalo o cijeni kuglice sladoleda koja je tada bila uzorak za usporedbu.

A već i prije početka turističke sezone uočljivo je da su cijene otišle gore , pogotovo na tržnicama. No, nije posvuda sve jednako skupo, naročito kada se potrošač makne iz Zagreba, ali i udalji od Jadrana, pa krene u unutrašnjost, primjerice, na istok Hrvatske. Iz zagrebačke perspektive gledano, plaće su onde u prosjeku niže, a uporedo s tim i cijene te troškovi života.

Astronomske cijene tjeraju kupce s tržnica u trgovine, evo koliko plaćaju povrće u susjedstvu

Proteklog vikenda bili smo u Našicama, slavonskom gradiću s desetak tisuća stanovnika, dvjestotinjak kilometara od Zagreba i pedesetak kilometara od Osijeka. Tamo će domaći reći da ponuda “nije bogzna kakva”. Kafića, kažu, ima “ni puno ni malo”, restorana nekoliko, četiri-pet pizzerija, jedan hotel…

Na tržnici sve jeftinije barem za euro

U subotu prijepodne obišli smo i tržnicu kako bi usporedili cijene s onima na zagrebačkim tržnicama. Ponuda je, naravno, prilagođena manjem broju kupaca, a nije bilo potrebno niti dublje analizirati cijene. Već odoka je jasno kako su proizvodi, uz nekoliko iznimki, jeftiniji nego na Dolcu i drugim tržnicama u Zagrebu barem za euro.

Jedino je kilogram zelene salate otprilike kao i u Zagrebu – pet eura, a sve ostalo je jeftinije. Primjerice, kilogram krumpira u Zagrebu na tržnicama košta 1,50 do 2 eura, a u Našicama košta jedan euro. Luk također – u Zagrebu dva, a ovdje euro za kilogram. Ili kilogram mrkve koji na zagrebačkim tržnicama košta 3, a na našičkoj dva eura. Cvjetača je jeftinija čak euro i pol – u Zagrebu 5 eura za kilogram, ovdje 3,50 eura. Kilogram češnjaka također je jeftiniji za euro – 8 eura napram 9 u Zagrebu. Kilogram jabuka na našičkoj tržnici košta 1,20 eura, a na zagrebačkima od 1,80 do 2 eura. Jeftiniji su i paprika (5 eura kilogram), rajčica i krastavci (po 4 eura), poriluk (3 eura) kao i vezica mladog luka (1 euro). Kilogram domaćih, slavonskih kobasica košta 10 do 12 eura, a u Zagrebu je oko dva eura više.

Najskuplja pizza kao najjeftinija u Zagrebu

I kava je, dakako, jeftinija. U Zagrebu treba tražiti kafić u kojemu je obični espresso ispod 1,50 eura, a kava s mlijekom ispod 2 eura. U većini našičkih kafića espresso je 1,20 ili 1,30 eura, a velika kava s mlijekom 1,40 ili 1,50 eura. Bočica Coca cole, koju je u zagrebačkim kafićima teško naći ispod 2,50 eura, u našičkima je od 2 do 2,20 eura. S pivima je ista stvar. Ona domaća u boci od pola litre su između 2,10 i 2,40 eura, a strana od 2,80 do 3 eura. A u Zagrebu su od 2,70 pa naviše ona domaća, a strana preko 3 eura.

Kilogram celera u trgovinama je 69 centi, nevjerojatno koliko ga naplaćuju na tržnicama

I za brze zalogaje cijene su znatno niže nego u Zagrebu. Velike ćevape može se pojesti već za 7 eura, a pizze, i to iz krušnih peći, koštaju od 6,50 do 8 eura. U Zagrebu, u onim ne odveć razvikanim pizzerijama, cijene tek počinju od 8 eura pa idu naviše.

Znantno jeftinije i u restoranima

Bacili smo oko i na jelovnike u nekoliko našičkih restorana. Razni odresci s prilogom koštaju 10 do 12 eura, lignje na žaru ili pržene su 8, a punjene 9 eura. Prženog ili pohanog šarana ili soma s prilogom može se kušati za 9 eura.

Turisti došli proslaviti Novu godinu u Hrvatsku pa ostali iznenađeni: “Hrana vam je skupa. Cijene su kao u Austriji”

U jednom restoranu pljukanci s biftekom ili file brancina koštaju zaista popularnih 10 eura, dok je u Zagrebu porcije istih teško naći ispod 14 eura.

U trgovinama trgovačkih lanaca cijene su iste kao i drugdje. A parkirate li vozilo u Našicama, cijena karte u prvoj zoni je 50 centi za sat vremena te 40 centi u drugoj zoni. U Zagrebu je od toga jeftinije jedino parkiranje u 3. zoni.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.