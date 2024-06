Što znači SPF na kremi i koji je faktor dovoljan za optimalnu zaštitu od sunca?

Podijeli :

Bez obzira na vremenske uvjete ili godišnje doba, nanošenje SPF kreme treba biti neizostavan dio vaše dnevne rutine u njezi kože

S dolaskom toplijih mjeseci, sve više razmišljamo o zaštiti kože od štetnih sunčevih zraka. Među brojnim proizvodima koji obećavaju zaštitu, najvažnije su kreme za sunčanje s oznakom SPF. No, što zapravo znači SPF i kako odabrati odgovarajući?

Koja je razlika između skupih i jeftinih krema za sunčanje?

Redovita upotreba SPF kreme za sunčanje ključna je za očuvanje zdravlja i ljepote vaše kože. Pomaže u prevenciji raka kože, usporava proces starenja, održava ujednačen ten i štiti kožu od svakodnevnih oštećenja uzrokovanih sunčevim zračenjem, piše net.hr.

Što je SPF?

SPF ili “Sun Protection Factor” (faktor zaštite od sunca) označava koliko dugo zaštitni faktor produžava prirodnu zaštitu kože od UVB zraka koje uzrokuju opekline. Na primjer, ako vaša koža prirodno počne crvenjeti nakon 10 minuta na suncu, SPF 30 će teoretski omogućiti da na suncu budete 30 puta dulje bez crvenjenja, što znači otprilike 300 minuta, objašnjava na svojoj stranici Australian Academy of Science.

Kreme za sunčanje dolaze s različitim SPF vrijednostima, obično od SPF 15 do SPF 50+. No, nije uvijek lako shvatiti što znače te razlike. SPF 15 blokira oko 93 posto UVB zraka, SPF 30 blokira oko 97 posto, a SPF 50 blokira oko 98 posto. Iako se čini da razlika između SPF 30 i SPF 50 nije velika, za osobe s osjetljivom kožom ili one sklone opeklinama, i tih nekoliko postotaka može biti presudno.

Koji SPF koristiti za lice?

Koža lica je često osjetljivija i tanja od kože na ostatku tijela, a također je i više izložena sunčevim zrakama tijekom cijele godine. Zato je iznimno važno pružiti joj adekvatnu zaštitu. Dermatolozi preporučuju svakodnevno korištenje kreme za lice s najmanjim SPF-om 30. Ta je razina zaštite dovoljna za svakodnevne aktivnosti i pruža solidnu barijeru protiv štetnih UVB zraka koje uzrokuju opekline, kao i UVA zraka koje pridonose starenju kože.

Za dodatnu zaštitu, posebice tijekom ljetnih mjeseci ili pri boravku na otvorenom, možete koristiti kremu sa SPF 50 koja pruža višu razinu zaštite, blokirajući oko 98 posto UVB zraka, što može biti ključno za osobe s osjetljivom kožom i ako su sklonije hiperpigmentaciji ili samo žele maksimalnu zaštitu od starenja kože uzrokovanog suncem.

Također je važno napomenuti da je poželjno koristiti proizvode koji pružaju široki spektar zaštite, što znači da štite i od UVB i od UVA zraka.

Bez obzira na to koliko vremena provodite na suncu, uvijek je važno redovito nanositi kremu za sunčanje i obnoviti sloj svakih nekoliko sati za optimalnu zaštitu. Tako ćete biti bolje opremljeni za borbu protiv štetnih UV zraka te ćete održati vašu kožu zdravom i mladolikom.

Koliko SPF-a je dovoljno?

Za većinu ljudi, svakodnevna krema za sunčanje sa SPF 30 bit će dovoljna. Ovo je osobito važno za svakodnevne aktivnosti poput šetnje gradom ili kratkog boravka na suncu. Međutim, ako ćete provoditi duže vrijeme na direktnom suncu, kao na plaži ili planinarenju, preporučuje se korištenje kreme s višim SPF-om, poput SPF 50.

SPF krema za lice treba se nanositi svakodnevno, bez obzira na vremenske uvjete.

Evo nekoliko smjernica za pravilnu upotrebu:

Prva aplikacija ujutro: SPF kremu nanesite na čistu kožu kao zadnji korak u jutarnjoj rutini njege kože, prije šminkanja.

Obnavljanje svaka dva sata: Ako ćete biti vani duže vrijeme, važno je obnoviti zaštitni sloj svaka dva sata. To je posebno važno ako se znojite ili se bavite aktivnostima koje mogu ukloniti kremu, poput plivanja.

Nakon svake aktivnosti koja može ukloniti kremu: Ako se znojite, plivate ili brišete lice ručnikom, svakako ponovno nanesite SPF kremu.

Zimi i u zatvorenim prostorima: Iako je zimi sunčeva svjetlost slabija, UV zrake su i dalje prisutne. Također, UVA zrake mogu prodrijeti kroz staklo pa je važno nanositi SPF čak i ako ste veći dio dana u zatvorenom prostoru.

Za svakodnevnu zaštitu, SPF 30 je dovoljan, dok SPF 50 pruža dodatnu sigurnost tijekom jačeg izlaganja suncu. Redovito obnavljanje kreme je ključno za održavanje zaštite, stoga nosite sa sobom malu bočicu SPF kreme za praktično ponovno nanošenje tijekom dana. Ovim jednostavnim koracima možete značajno smanjiti rizik od oštećenja kože i možete je očuvati mladom.

