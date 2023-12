Trik uz koji ćete najbrže omekšati maslac bez korištenja mikrovalne pećnice

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Lako je postići da maslac postane čvrst u hladnjaku ili ga potpuno rastopiti u mikrovalnoj pećnici, teško je postići podatnu temperaturu između. Ako vam uobičajene metode nisu uspjele, pokušajte upotrijebiti trik s vrućim staklom.

Rizici drugih metoda

Da, možete planirati unaprijed i ostaviti maslac u kuhinji preko noći. Ovo traje najduže, ali ima najviše problema. Nažalost, mnogi pekari to zaborave učiniti. Onda ste u škripcu na dan pečenja s pola kilograma hladnog (ili još gore, smrznutog) maslaca. Možete ga nasjeckati na komadiće i staviti u mikrovalnu potrebnu količinu maslaca do željene gustoće. Ovo je najbrži način, ali zahtijeva puno pažnje, miješanja i gnječenja. A ako ne budete pažljivi, vaš maslac će se otopiti, prenosi Lifehacker.

Kako omekšati maslac vrućom čašom?

Ali evo trećeg načina koji uravnotežuje dvije krajnosti: maslac možete omekšati čašom i s malo vruće vode. Prilično je jednostavno, zakuhajte vodu i ulijte je u visoku čašu, nešto dovoljno veliko da u nju stane komadić maslaca (ili bilo koji udio komadića maslaca koji trebate omekšati). Stavite štapić maslaca na tanjur tako da na jednom kraju stoji uspravno. Pažljivo ispustite vruću vodu iz čaše, otresite kapljice vode i okrenite čašu preko štapića s maslacem. Ostavite tako pet do 10 minuta. Kad skinete čašu, maslac će biti savitljiv.

Iako ovaj trik nije brži od mikrovalne (a to je način na koji inače omekšavam maslac ohlađen u hladnjaku), nježniji je i apsolutno djeluje. Staklo stvara malenu, zatvorenu saunu za vaš maslac, dok se zrak zarobljen unutra zagrijava od topline stakla. Toplo okruženje omekšava maslac hladan u hladnjaku, ali ono što mi se najviše sviđa kod ove metode je to što brzo uklanja hladnoću i smrznutog maslaca. Smrznuti maslac teško je nasjeckati čak i za staviti u mikrovalnu. Pet minuta u vrućoj čaši dovede ga do teksture poput hladnjaka, opisala je Allie Chanthorn Reinmann.

Ako vam se maslac smrznuo ili ako želite da maslac još više omekša, okrenite štapić da stoji na drugom kraju i ponovite postupak, pričekajući još pet minuta. Provjerite ga i ponovite ako je potrebno. Ova metoda je također učinkovita s više komada maslaca ispod velike staklene zdjele. Samo pazite da preokrenete štapiće svaki put kada ponovno zagrijavate zdjelu kako biste osigurali ravnomjerno omekšavanje. Ovo može potrajati pet do 20 minuta zagrijavanja vode u kuhalu za čaj i okretanja štapića maslaca, ali sigurno je bolje od čekanja preko noći (ili riskiranja vašeg recepta na bazenu otopljenog maslaca koji ste prethodno peći u mikrovalnoj).

