Zašto je Jarac tako poseban? Evo što morate znati o ovom moćnom znaku

Sve što trebate znati o Jarcu, horoskopskom znaku kojem pripadaju osobe rođene između 22. prosinca i 19. siječnja.

Posljednji zemljani znak zodijaka, Jarac, je u najmanju ruku moćan.

Unutar svakog ozbiljnog Jarca nalazi se nestašni duh. Iako se ovaj zemljani znak u početku može činiti pomalo konzervativnim i suzdržanim, Jarčevi najbliži prijatelji i ljubavnici znaju da ovaj znak voli zabavu, piše Allure.

Zanimljivo, kaže se da Jarci obrnuto stare: Postaju sve mlađi, optimističniji i razigraniji kako sazrijevaju.

Jarci su vješti na materijalnom i emocionalnom području. Odlučni su pobijediti sve što im stoji na putu. Imaju široku sliku, dugoročne ciljeve i apsolutno ne žele biti zatrpani dosadnim detaljima ili suvišnim informacijama. Međutim, zbog svoje nepokolebljive usredotočenosti, Jarci se ponekad mogu doživjeti kao hladni, neemotivni ili čak grubi, ali to je samo zato što Jarac ima perspektivu. Ako za pet godina to neće biti važno, danas se Jarac time jednostavno neće zamarati.

Jarac zna da je život kratak, a isto tako, uvijek se utrkuje s vremenom. Ima toliko stvari koje Jarac želi postići u ovom životu; usporavanje jednostavno nije opcija. Jarac je stvarno motiviran za pokretanje novih projekata, ovaj znak stalno smišlja nove ideje.

Po čemu su Jarci poznati?

Poznato je da su Jarci izuzetno vrijedni vizionari i vođe.

Jarci poput Dolly Parton, Michelle Obame, Katie Couric, Mary J. Blige i Johna Legenda poznati su po svojoj staloženosti, sofisticiranosti i naravno talentima bez premca. Jarci su dinamične osobe koje izražavaju jedinstvenu ravnotežu samopouzdanja i poniznosti: Imaju prizeman, praktičan duh zbog kojeg se ljudi osjećaju ugodno u njihovoj prisutnosti.

Iako biraju koga će pustiti u svoj život, Jarci su nevjerojatno ljubazni prijatelji koji se ponose poštenjem i odanošću. Ako Jarac ne odobrava vaše izbore ili ponašanje, sigurno će vam to dati do znanja. Ali sjajna stvar kod Jarca je to što će vam također pomoći da dođete do rješenja. Oni su ljudi koji rade, što znači da im je sve u tome da se ostvare.

Koje su Jarčeve slabosti?

Iako su Jarci iznimno ambiciozni, a njihova je odlučnost nedvojbeno iznimno nadahnjujuća, važno je da Jarci ne nameću svoje standarde drugima. Nije problem kada se Jarac usredotoči na vlastite težnje, ali projiciranje svojih vrijednosti na najbliže prijatelje i obitelj potpuno je druga priča. Neki ljudi samo žele živjeti mirno i opušteno i u tome nema apsolutno ničeg lošeg. Štoviše, svaki bi Jarac svakako trebao njegovati praksu zahvalnosti.

Koga bi Jarac trebao izbjegavati?

Jarci se mogu povezati sa svim horoskopskim znakovima, jedini uvjet je, međutim, da mu ne stoje na putu.

Budući da Jarac nema vremena za sitne igre, ovaj znak cijeni iskrenost i transparentnost. Iskreno govoreći, više bi voljeli da je netko super otvoren, možda čak i pomalo oštar jer apsolutno ne podnose ugađanje ljudima.

Naravno, nisu svi znakovi u skladu s ozbiljnim duhom. Vatreni znaci, Ovan, Lav i Strijelac mogli bi smatrati Jarčevu strogoću pomalo jednoličnom, dok zračni znakovi, Blizanci, Vaga i Vodenjak, ne vole Jarčev osuđujući ton.

Tko najbolje odgovara Jarcu?

Romantično govoreći, Jarci traže sidro: Ovi odani ljubavnici cijene odanost, dosljednost i nepokolebljivu predanost.

Zemljani znakovi, Bik i Djevica, privlače Jarčevu ambiciju, odlučnost i marljiv duh pa će Jarac često učvrstiti duboke veze s ovim istomišljeničkim znakovima zodijaka.

Vodeni znakovi, Rak, Škorpion i Ribe, također izvrsno pristaju Jarcu: Vodeni znakovi su osjetljivi, suosjećajni i psihološki duboki, tako da zapravo mogu pomoći Jarcu da se poveže sa svojim intuitivnim kvalitetama.

