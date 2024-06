Zašto komarci neke ljude uopće ne grizu, a druge stalno napadaju?

Podijeli :

Ako i niste sami žrtva čestih uboda komaraca, sigurno ste bili na roštilju ili nekom druženju na otvorenom na kojemu ste čuli nekoga kako se žali na to. Zanima vas zašto komarci neke ljude bodu, a druge baš i ne?

To je zato što su komarci selektivni insekti i vjerojatnije je da će neki ljudi dobiti koji ubod više od drugih, piše HuffPost.

Postoji nekoliko čimbenika koji bi mogli pridonijeti tome zašto se to događa: U jednoj kontroliranoj studiji Journal of Medical Entomology, insketi su slijetali na ljude s krvnom grupom 0 gotovo dva puta češće nego na one s krvnom grupom A. Istraživači su primijetili da to ima veze s izlučevinama koje proizvodimo, zbog čega su ljudi s određenim krvnim grupama komarcima zanimljivijim.

Potrebno je provesti više istraživanja o potencijalnoj sklonosti komaraca određenim krvnim grupama u odnosu na druge, rekao je Jonathan F. Day, profesor entomologije na Sveučilištu Florida. Ali složio se da komarci ipak hvataju neke znakove koje mi odašiljemo i zbog kojih je vjerojatnije da će sletjeti na određene ljude.

“Ovi znakovi im daju do znanja da idu do izvora krvi”, rekao je Day. “Možda je CO2 najvažniji. Ljudi koji imaju određena genetska stanja proizvode CO2, ali i drugi čimbenici utječu na količinu ugljičnog dioksida koju ispuštate. Što više CO2, to ste privlačniji komarcima“, kaže.

Ali što nas odvaja od neživih bića koja ispuštaju ugljični dioksid, poput automobila? Komarci traže primarne znakove u kombinaciji s onim što Day naziva “sekundarnim znakovima”.

Mliječna kiselina – tvar koja uzrokuje grčenje naših mišića tijekom vježbanja – jedan je od tih sekundarnih znakova, na primjer. Mliječna kiselina se oslobađa kroz kožu, signalizirajući komarcima da smo meta, rekao je Day.

Komarci također imaju druge načine koji im pomažu da uhvate sekundarne znakove.

“Komarci imaju izvrstan vid, ali lete blizu tla kako bi se zaštitili od vjetra”, rekao je Day. “Važno je kako ste odjeveni. Ako nosite tamnu odjeću, privući ćete ih više jer ćete se isticati s horizonta, dok oni koji nose svijetle boje neće biti toliko primijećeni.”

Komarac također prima “taktilne znakove” nakon što sleti na vas.

“Tjelesna toplina je vrlo važan taktilni znak”, rekao je Day. To znači da oni čija je temperatura malo viša imaju veću vjerojatnost da će dobiti ubod.

Način života ili drugi zdravstveni čimbenici također mogu igrati ulogu, rekla je Melissa Piliang, dermatologinja s klinike Cleveland.

“Ako je tjelesna temperatura viša, vježbate i puno se krećete, ili ako pijete alkohol, privlačniji ste komarcima”, rekao je Piliang. “Trudnoća ili prekomjerna tjelesna težina također povećavaju brzinu metabolizma.”

Jedno je istraživanje pokazalo da su ljudi koji su popili samo jednu limenku piva bili izloženiji većem riziku od privlačenja komaraca od onih koji nisu. Naravno, piće vani popularna je ljetna i jesenska aktivnost.

“Ako ste se cijeli dan kretali radeći u dvorištu, a onda se zaustavite u sumrak i popijete pivo na terasi, sigurno ste u opasnosti od uboda”, rekao je Piliang.

