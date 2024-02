Zašto konzumacija kanabisa povećava apetit?

Podijeli :

Pušenje trave izaziva prekomjerni apetit. Ali zašto? Istraživači su otkrili što se događa u mozgu. A to bi moglo pomoći, primjerice, u poticanju apetita kod pacijenata oboljelih od raka.

Pušenje marihuane pospješuje apetit, to je dobro poznata činjenica. No novo istraživanje iz Sjedinjenih Država pokazalo je kako se taj proces odvija i zašto to znanje može biti korisno, piše Deutsche Welle.

Istraživači sa Sveučilišta Washington State izložili su štakore i miševe parama kanabisa kako bi stimulirali određene regije mozga povezane s apetitom. Zatim su promatrali ponašanje glodavaca u prehrani, primjerice koliko često jedu.

Neovisni stručnjaci poput Donalda Abramsa, onkologa s Kalifornijskog sveučilišta u San Franciscu, smatraju rezultate korisnom nadopunom postojećih istraživanjima medicinske upotrebe kanabisa.

“Štakori nisu ljudi”, rekao je Abrams.

“Ali kao netko tko je studirao 60-ih, znam da kanabis stimulira apetit.”

Ovo je očito rezultat vlastitog eksperimenta. Ali novi rezultati istraživanja svakako bi mogli biti od pomoći. Primjerice, mogli bi pomoći ljudima koji se liječe od raka, a nemaju apetita. A pritom je važno da jedu dovoljno hrane kako bi ostali pri snazi.

U svojoj studiji, istraživači su štakore i miševe izložili određenim količinama para kanabisa. Količina je bila slična onoj koju ljudi u prosjeku puše kada konzumiraju kanabis. Hranjenje štakora i miševa pokazalo je da su češće tražili hranu nakon udisanja ovih para. Istraživači su zatim ispitali aktivnost neurona kod miševa. Otkrili su da je kanabis aktivirao malu skupinu specifičnih neurona u hipotalamusu. Hipotalamus je poznat po tome što kontrolira apetit, ali i druge funkcije poput tjelesne temperature i raspoloženja.

Kada se ti specifični neuroni aktiviraju, to pokreće bujicu neuronskih signala povezanih s motivacijom i kretanjem. To je ono što nas ljude tjera da ustanemo s kauča i krenemo u potragu za slatkišima i jestivim. Štakori i miševi u studiji su se ponašali slično: i oni su također išli tražiti hranu.

Znanstvenici su potom analizirali interakciju između kemikalija u kanabisu i poznate aktivnosti mozga koje su povezane s apetitom i unosom hrane. Kanabis oslobađa kemikalije poznate kao kanabinoidi: delta-9-tetrahidrokanabinol (THC) i kanabidiol (CBD).

THC i CBD pokreću neurone u hipotalamusu koji proizvode protein koji se zove kanabinoidni 1 receptor (CB1 receptor). Poznato je da CB1 receptor povećava apetit i stimulira unos hrane.

Međutim, nova studija je otkrila da je hipotalamus aktivirao znatno više stanica s CB1 receptorom kada su miševi vidjeli hranu. Istraživači su to testirali isključivanjem odgovarajućih neurona kod nekih miševa i primijetili da je kanabis znatno manje stimulirao apetit.

Istraživači već neko vrijeme proučavaju svojstva kanabisa za poticanje apetita. Liječnici se nadaju da se medicinski kanabis može koristiti za pacijente koji su podvrgnuti kemoterapiji i stoga imaju slab apetit ili za ljude koji pate od anoreksije. I tako su se razvili lijekovi na sintetičkoj bazi. Namijenjeni su oponašanju učinaka kanabisa. Međutim u nekim studijama, primjerice o liječenju anoreksije, lijekovi nisu djelovali pouzdano.

Michelle Sexton sa Sveučilišta Kalifornija u San Diegu rekla je da bi to moglo biti zato što su lijekovi konzumirani oralno, što možda nije tako učinkovito kao pušenje kanabisa. Sexton je rekla kako “dokazi o učincima isparenog kanabisa na apetit nisu dovoljno proučeni”.

Kanabis je još uvijek zabranjena tvar u Sjedinjenim Američkim Državama i nekim drugim zemljama, uključujući i Njemačku. Čak ni u američkim saveznim državama poput Colorada i Kalifornije, gdje je kanabis dostupan u ljekarnama, nije rašireno prihvaćen za medicinsku upotrebu. Ali Abrams svakako vidi pozitivan učinak.

“Kanabis je jedini lijek za mučninu koji također povećava apetit. Dobar je i za bol, nesanicu, tjeskobu i depresiju, tako da ga često preporučujem ljudima koji žive s rakom i za njihov život nakon raka”, rekao je Abrams.

Preporučuje ga već 40 godina, ali ga ne smije prepisivati.

