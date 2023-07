Zašto perilica rublja nastavlja s radom iako piše da je gotova za minutu?

Podijeli :

Mnogi su primijetili kako prikaz vremena na perilici rublja pokazuje kako će perilica završiti s pranjem za minutu, no ta posljednja minuta traje duže od minute.

Iza toga stoje različiti razlozi.

Naime, prema tvrdnjama stručnjaka, na ciklus pranja utječu različiti čimbenici. Tvrtka AEG koja proizvodi perilice pojašnjava kako se stroj pokušava držati navedenog trajanja, ali ne uspijeva uvijek. U nekim je situacijama, međutim, sam korisnik kriv ako mora duže čekati. Iz ovih razloga rad perilice rublja može trajati dulje od planiranog.

U nastavku pročitajte nekoliko razloga koje AEG navodi kao razlog zbog kojeg perilica pere dulje od planiranog, piše Fenix.

1. Previše deterdženta u perilici

Senzor detektira kada se u bubnju stvara puno pjene. To može biti zato što je korišteno previše praška za pranje ili pogrešan deterdžent. Ako se na kraju ciklusa pranja pojavi velika količina pjene, uređaj će pričekati dok se ne sruši. Zatim je ispere vodom. Postupak se ponavlja dok više nema pjene. Zbog toga posljednja minuta ponekad može potrajati dulje.

2. Neravnoteža u bubnju

Ako u stroju postoji samo jedan veliki komad, poput prostirke za kupanje ili deke, doći će do neravnoteže. To se također može dogoditi ako se opere samo nekoliko stvari. Rublje se obično stisne do ruba u prstenu, ali to nije moguće ravnomjerno. Uređaj detektira da bubanj ne radi glatko i prestaje se okretati kako bi izbjegao oštećenje. Bubanj se tada okreće unatrag kako bi se rublje ravnomjernije rasporedilo. Međutim, budući da to ne funkcionira dobro za pojedinačne velike predmete, stroj ponavlja postupak sve dok konačno ne završi ciklus pranja bez centrifuge. To također može utjecati na posljednji trenutak. Također se može dogoditi da je u rublju još uvijek previše vode.

3. Temperatura i tlak vode

Za razliku od prvog, na ovu točku se nažalost može manje utjecati. Ipak, to utječe na ukupno vrijeme rada perilice. Ako voda izlazi iz ulaza s premalim pritiskom, punjenje traje duže. Slična je situacija i s radnom temperaturom: ako u uređaj uđe vrlo hladna voda, potrebno ju je prvo zagrijati ovisno o ciklusu pranja. Što je voda hladnija, potrebno je više vremena.

