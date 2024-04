Zašto pijenje mlijeka i kave za doručak nije uvijek dobra ideja?

Podijeli :

Ta navika može biti vrlo štetna za vaše zdravlje, a evo i razloga,

Za većinu ljudi doručak znači ispijanje kave s mlijekom, cappuccina ili drugih kombinacija koje kombiniraju mlijeko i kavu – često s keksima, pakiranim grickalicama i kroasanima.

U stvarnosti, ova vrsta doručka nije baš zdrava: posebice kombinacija kave i mlijeka koja bi mogla biti izvor nadutosti i drugih sitnih tegoba od kojih možda patite, piše Novi list.

Samo mlijeko može biti neprobavljivo za neke ljude: kod odraslih, enzim odgovoran za cijepanje laktoze (laktaza) ima tendenciju smanjenja.

Iz tog razloga, pijenje kravljeg mlijeka često je povezano s nadutošću i drugim gastrointestinalnim problemima.

Ali ne samo to: ako u mlijeko dodate kavu, koja je kisela tvar, spoj je teži i to dovodi do produljenja probavnog procesa koji može trajati i do tri sata.

Oni koji imaju zdrava crijeva mogu nastaviti uzimati mlijeko i kavu ujutro (ili u bilo koje drugo doba dana), dok oni koji pate od kolitisa, sindroma iritabilnog crijeva ili intolerancije na laktozu trebaju izbjegavati ovu kombinaciju.

Rješenja za zdraviji doručak postoje i jednako su ukusna – sve je stvar navike.

Prije svega, moguće je kravlje mlijeko zamijeniti biljnim napitkom na bazi soje, badema, zobi, riže, lješnjaka… mogućnosti na tržištu su zaista beskrajne i svatko će moći odabrati onaj koji mu najviše odgovara po ukusu.

Alternativno, možete se odlučiti za čaj, pa čak i za svježe iscijeđeni sok od naranče.

