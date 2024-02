Zašto stvarno trebate preskočiti kavu popodne. Nije samo zbog nesanice

Podijeli :

Kad vam popodne opadne razina energije, vjerojatno automatski posežete za novom šalicom kave kako biste to prebrodili. I iako će vas popodnevna šalica kave može razbuditi i dići u tom trenutku, vjerojatno ćete kasnije u danu platiti cijenu tog privremenog punjenja energijom.

Da, popodnevna šalica kave mogla bi, i to često, utjecati na vaš noćni san, piše Livestrong.

Dijetetičara May Zhu, osnivačica Nutrition Happens, objašnjava zašto je ispijanje kave da biste spriječili popodnevno padanje jako loše za vaš san.

5 načina na koje kava može utjecati na vaš san

1. Čini vas nervoznim

Jutarnja kava vam daje energiju pa računate da ćete isto postići i onom koju pitjete popodne. Ne zaboravite da kava sadrži kofein. Zhu upozorava da je riječ o stimulansu koji će uzrokovati da se osjećate budnije te da bi, ako pijete previše kave, mogli osjetiti nervozu, lupanje srca i slične simptome.

2. Može poremetiti prirodni ritam vašeg tijela

“Budući da kofein stimulira središnji živčani sustav i drži vas opreznima i budnima, njegova konzumacija prije spavanja može poremetiti ukupnu količinu dubokog sna koji nam je potreban da bismo se osjećali svježe”, kaže Zhu.

Pregled iz veljače 2017. u ‌Sleep Medicine Reviews‌ otkrio je da kofein ne samo da produljuje vrijeme koje je ljudima potrebno da zaspu, već također smanjuje količinu i kvalitetu sna. U osnovi, unos kofeina također je doveo do veće budnosti i poremećaja spavanja.

Stvar je u tome da, ako vam poslijepodnevna kava postane navika, to može dugoročno naštetiti vašem zdravlju. Nedovoljno sna povezano je s većim rizikom od dijabetesa, depresije i srčanih problema, prema članku o plavoj svjetlosti koji je objavio Harvard Health Publishing 2020. godine.

3. Noćni odlasci u zahod

Ako se probudite iz sna kako biste otrčali u kupaonicu, vjerojatno je krivac bila vaša kasnodnevna šalica kave. Kofein ima blagi diuretski učinak, što znači da može uzrokovati češće mokrenje, kaže Zhu.

Ali isprekidani san ne utječe dobro na vaše svakodnevno funkcioniranje. Zapravo, poremećaji spavanja mogu narušiti kognitivne performanse tijekom dana, prema studiji iz rujna 2014.

4. Može pogoršati noćno znojenje

Mnogi ljudi noćno znojenje povezuju s čimbenicima kao što su tjeskoba, menopauza ili razni lijekovi, ali previše kofeina popodne također može pridonijeti znojnim plahtama, kaže Zhu.

Štoviše, ako prolazite kroz menopauzu, kofein može pojačati simptome noćnog znojenja. Studija iz veljače 2015. u ​‌Menopause‌​ pronašla je vezu između unosa kofeina i pojačanog noćnog znojenja (i valova vrućine) kod osoba u menopauzi.

Ako se često noću znojite, posjetite svog liječnika kako biste isključili bilo kakve temeljne zdravstvene probleme.

5. Može pridonijeti kasnoj noćnoj gladi i prejedanju

“Neke studije su pokazale da kofein može imati učinak na suzbijanje apetita, osobito ako se konzumira 30 minuta do 4 sata prije obroka”, kaže Zhu.

Ali evo problema: Ako vam poslijepodnevni napitak smanji glad za ručkom ili večerom (i smanji količinu hrane koju pojedete u tim obrocima), kasnije biste mogli postati gladni i pojesti više nego što ste namjeravali.

Kada biste trebali prestati piti kavu tijekom dana?

Kako biste smanjili učinak kave na sabotiranje sna, ograničite unos kave.

Dok visoka količina kofeina pogađa vaše tijelo u roku od 30 do 60 minuta, stimulans ima poluživot do pet sati, prema Američkoj akademiji za medicinu spavanja. To znači da može proći čak pet sati dok tijelo ne ukloni polovicu kofeina koji ste popili.

Ipak, preostali kofein može se zadržati u vašem sustavu mnogo dulje i potencijalno poremetiti san. Studija iz studenog 2013. u ‌Journal of Clinical Sleep Medicine‌ otkrila je da konzumacija kofeina čak šest sati prije spavanja smanjuje san za više od jednog sata.

U prijevodu, ako planirate u krevet u 23 sata, posljednju šalicu kave trebali biste ispiti najkasnije u 13 sati.

