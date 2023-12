Zašto trebate staviti krišku limuna u perilicu posuđa?

Podijeli :

CARDOSO / BSIP / Profimedia

Ako koristite perilicu posuđa, trebali biste znati da u nju možete ubaciti koru limuna ili cijelu krišku ovog voća. Limun će pomoći u boljem pranju posuđa, a također dati i dodatnu svježinu.

Ako nemate limun, možete iskoristiti bilo koje druge agrume. Voće poput limuna, naranče, grejpa i slično sadrži limunsku kiselinu koja odlično čisti. Ova kiselina je poznata kao prirodno sredstvo za čišćenje i izvrsno rastapa čestice deterdženata pa na posuđu neće ostati mrlje od vode ili tekućine za pranja. Uz to, limunska kiselina odlična je i za poliranje i dezinfekciju, piše Wonder how to.

Limun ima antibakterijska svojstva pa će pomoći u ubijanju klica, dezinfekciji bakterija, a također je učinkovit u borbi s naslagama kamenca. Osim toga, kao prirodno blago sredstvo za odmašćivanje, limun pomaže u uklanjanju tvrdokornih masnih naslaga na posuđu.

No, ipak budite oprezni prilikom korištenja limuna u perilici posuđa. Poznato je da i da bi limunska kiselina mogla oštetiti posuđe od aluminija i srebra te bi posuđe s uzorcima moglo izblijediti. Stoga nemojte ubacivati često limunsku koru u perilicu kada perete takvo posuđe. S druge strane, kora limuna učinit će čuda za posuđe od bakra.

