Liječnik upozorava što nikada ne biste trebali raditi nakon doručka, a mnogi to rade

Podijeli :

Pexels

Bilo da ste budni i vani za deset minuta ili želite ujutro odvojiti još sat vremena da se osjećate dobro, svi imaju neku svoju jutarnju rutinu.

Ali ako ste osoba koja doručkuje i odmah nakon toga pere zube, britanski liječnik Michael Mosley ima upozorenje za vas.

Zubar upozorio što nikako ne biste trebali raditi prije pregleda

Ako perete zube odmah nakon jela, to može oslabiti caklinu na zubima i napraviti kaos u ustima, tvrdi Mosley i savjetuje da ujutro prvo operete zube, a zatim pojedete doručak, prenosi Mirror.

“Pere li itko zube prije doručka? To je savjet Američke stomatološke udruge. Ako to ne učinite prije, trebali biste pričekati barem 30 minuta nakon doručka u slučaju da kiselina iz obroka oslabi caklinu i ošteti četkanje”, napisao je Mosley u objavi na X-u (Twitter).

Dr. Khaled Kasem, glavni ortodont u Impressu, rekao je da pranje zuba odmah nakon jela može uzrokovati probleme.

“To je zato što kada doručkujete, kiselina u ustima slabi zubnu caklinu, što može dovesti do karijesa i drugih oralnih zdravstvenih problema”, poručio je. Dr. Kasem je također upozorio da bi to moglo dovesti do potrebe za liječenjem zuba u budućnosti.

A ako ujutro uživate u kavi ili vam se doručak sastoji od kiselijih namirnica poput voća, Američka stomatološka udruga preporučuje da pričekate 60 minuta nakon jela prije pranja zuba.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

EPPO odgovorio Plenkoviću o aferi Geodezija Analitičar o drugoj godišnjici rata u Ukrajini: “Kraj je moguć pod jednim uvjetom, ali zasad se ne nazire”