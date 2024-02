Savjetnik predsjednika Vlade: Ako ostaneš pristojan i fin, nitko neće primijetiti

Podijeli :

Akademik Zvonko Kusić, posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske za društvena pitanja, u Novom se danu sa Sandrom Križanec osvrnuo na politička i druga aktualna događnja u proteklom tjednu.

Iza nas je buran politički tjedan, od prosvjeda oporbe, borbe sindikata za povišice, do maratonske saborske rasprave koja je trajala 14 sati. Zvonko Kusić smatra da su to sve demokratski procesi:

“Mislim da je to pokušaj oporbe da se mobilizira i da mobilizira birače, to je predizborna kampanja. Prosvjed se može gledati kao uspjeh, ali više bih gledao da su napravili to jer žele nešto postići, a osjećaju se da nisu tako dobri. Što je više galame, to je manje argumenata.”

Na pitanje smatra li da su reakcije Andreja Plenkovića prema EPPO-u, kao i sam izbor Ivana Turudića, miješanje u pravosuđe, Kusić je istaknuo da je procedura poštovana, da ništa nije prekršeno. Ponavlja da se teza o želji za kontrolom pravosuđa može se poništiti time da su “akteri tzv. afera bili dužnosnici vlade”.

“Nikad nije bilo toliko dužnosnika bivših i sadašnjih, a kako to objasniti ako vlada kontrolira sustav? Oko Turudića se vode prepirke zbog sigurnosne provjere. Imao je tri provjere i nikad nije nađena indicija da je pogodovao ikome. Teza da je netko to znao pa nije htio ili nije smatrao važnim. Što se tiče rasprave o EPPO-u, mislim da je to normalno, premijer je objašnjavao saznanja o nadležnosti. Ne vidim tu svađu, ali se to u medijima napuhava”, napomenuo je.

Osvrnuo se i na datum izbora: “Svugdje u svijetu vladajući određuju izbore. Sad je inskonstruirana tema da se nešto skriva, to je normalna stvar. Obrnuo bih to. Zašto se inzistira na tome ako to svugdje tako postoji?”

Komentirajući nezadovoljstvo povećanjem plaća Kusić ističe da se opet radi o obrtanju teza. Napominje da je vlada napravila iskorak koji se nitko dosad nije usudio – usklađivanje koeficijenata. “Većina je puno dobila i jako je zadovoljna”, rekao je.

“Ako si pristojan, nitko te neće primijetiti”

O fenonemu negativnosti u društvu gdje više nisu važni pozitivni projekti, Kusić kaže da se negativne vijesti puno lakše šire. Kratko se dotaknuo i Zakona o jeziku te ističe da je jezik jedna od najvažnijih identitetskih stvari.

Na kraju se osvrnuo na svađe u javnom prostoru, posebno između predsjednika države i predsjednika Vlade.

“Uvijek sam bio nesklon napadati osobno protivnika”, rekao je Zvonko Kusić i dodao: “Toliko je pozitivitnih stvari da ne treba nekoga etiketirati niti na osobnoj razini napadati. Suprotno mome stavu, postoji teza, pravilo – ako te netko napadne, sutra ga moraš još jače napasti jer ako ostaneš pristojan i fin, nitko neće primijetiti niti prenijeti. Doći ćemo u vrijeme kad imamo još jednu kompleksnu stvar – digitalno doba koje je promijenilo svijet, djeluje čak razorno na ekonomiju, psihologiju, kulturu, stvara se novi svijet. To neće biti jednostavno, edukacija je važna. Nove generacije bi se trebale drugačije ponašati nego mi danas.”

