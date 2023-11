Jednostavne stvari koje mogu pridonijeti dužem životu kućnih ljubimaca

Podijeli :

Pexels

Dug i zdrav život psa ili mačke ovisi o mnogo čimbenika, ali na jednu stvar možete izravno utjecati.

Pravilan odabir hrane i redovite šetnje imaju blagotvoran učinak, no jedna je stvar posebno važna, prenosi City Magazine.

S koliko godina mačka postaje stara? Sve više Europljana kao kućne ljubimce drži opasne divovske puževe Tri su moguća razloga zbog kojih mačke zatvaraju oči dok ih mazite

Ako se nekada smatralo da je jedna ljudska godina jednaka sedam psećih, danas je jasno da se pseće godine računaju malo drugačije.

Nije tako jednostavno, jer različite rase stare različitom brzinom. U svakom slučaju, istina je da psi i mačke stare brže od ljudi. To znači da se određeni zdravstveni problemi (povezani s godinama) također mogu pojaviti brže.

Psi, a posebno mačke, jako, jako dobro znaju prikriti bol. Postoje određeni znakovi koji pokazuju da mačku nešto boli, a pas komunikacijom tijela komunicira kako se osjeća. Kada životinja jasno kaže da je boli, tada bol mora biti vrlo jaka.

Ponekad to znači da je određena bolest već uznapredovala, pa je najvažnija mjera koju možete poduzeti za zdravlje vašeg psa ili mačke redoviti veterinarski pregled. Istaknula je to veterinarska ambulanta Zajc & Co u jednoj od svojih publikacija.

“Životinje imaju veliku sposobnost prikrivanja boli. Nemojte riskirati kada je prekasno ili kada liječenje ne bi bilo tako učinkovito”, napisali su, ističući da rano otkrivanje bolesti daje mnogo veće šanse za potpuno izlječenje.

Osim toga, istaknuli su još jednu stvar – kao što se humana medicina vrtoglavo razvija, razvoj se događa i u veterini. “Prilikom redovitog sistematskog pregleda raspitajte se kod svog veterinara o novostima koje održavaju vašeg ljubimca u dobroj kondiciji”, savjetuju veterinari iz spomenute klinike.

Dakle, redoviti veterinarski pregledi su tu da provjerite zdravlje vašeg ljubimca. Ako dođe do komplikacije, može biti prekasno, a može vas stajati i mnogo više u novcu, živcima i emocijama.

Na kvalitetu i dugovječnost vašeg ljubimca možete utjecati i drugim mjerama. Uz pravilan odabir hrane, uz redovite šetnje (koje su namijenjene psu i koje su puno više od nakupljenih kilometara), uz mentalnu stimulaciju, uz odgovarajuću edukaciju (pozitivna motivacija!) i uz poštovanje prema psu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Znate li kakve sve diplome imaju Plenkovićevi ministri? Jedan je i kao svoje zvanje naveo – ministar Trik uz koji sva obuća postaje vodootporna: Potrebna je jedna sitnica koju sigurno imate kod kuće