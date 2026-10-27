Koje pasmine pasa žive najduže i kako na dugovječnost mogu utjecati "skačući geni"?

Purinino 14-godišnje istraživanje životnog vijeka, provedeno na 48 labradora, pokazalo je da su psi održavani u idealnoj, vitkoj tjelesnoj kondiciji živjeli u prosjeku 1,8 godina dulje – što je oko 15 % više od očekivanog životnog vijeka – u usporedbi sa svojim srodnicima iz istog legla koji su imali prekomjernu težinu.