Ove, naoko obične, stvari nikako se ne bi trebale naći u ustima vašeg psa

Psi su poznati po tome što stavljaju sve i svašta u usta. Ali neke stvari u vašoj kući mogu biti opasne za njihovo zdravlje.

Budući da će psi polizati gotovo sve, predmeti u vašem domu i oko njega koji nisu sigurni za pse razlog su za zabrinutost.

Srećom, ako znate gdje se kriju najveći rizici, možete stvoriti sigurnije okruženje za svog četveronožnog prijatelja, prenosi Reader’s Digest.

Žvakaća guma

Kada vaš pas proguta žvaku, to je zabrinjavajuće iz nekoliko razloga. Neke vrste žvaka sadrže zamjenu za šećer ksilitol, koja može uzrokovati oštećenje jetre i hipoglikemiju, zdravstveno stanje koje se javlja kada razina glukoze u krvi opasno padne. “Ako se hipoglikemija vašeg psa ne liječi, to može dovesti do napadaja, pa čak i smrti”, kaže veterinar Charles D. McMillan. Žvakaća guma koja ne sadrži ksilitol još uvijek može naštetiti zdravlju vašeg psa, uzrokujući trbušne probleme ili začepljenje crijeva.

Keksi

“Kolačići mogu biti posebno opasni kada sadrže određene vrste šećernih alkohola i čokolade”, kaže McMillan. Posebno obratite pozornost na šećerni alkohol ksilitol. Osim žvakaće gume, često se nalazi u hrani bez šećera i to je jedina zamjena za šećer za koju se zna da uzrokuje hipoglikemiju (nisku razinu šećera u krvi).

Piletina

Psi zapravo mogu jesti piletinu, ali opasnost leži u načinu na koji se priprema. Sirova ili nedovoljno kuhana piletina (i sve bjelančevine životinjskog podrijetla) mogu biti kontaminirane raznim patogenim organizmima, kao što su salmonela, E. coli i Listeria, koji mogu uzrokovati bolesti koje se prenose hranom. Kuhana piletina bez umaka ili začina može biti u redu ako vaš veterinar odobri. Ali vrlo je riskantno psu davati pileće kosti. “Vlasnici kućnih ljubimaca trebali bi se suzdržati od hranjenja piletine s kostima jer gutanje kostiju može uzrokovati smetnje ili ozljede gornjeg i donjeg gastrointestinalnog trakta te može postati opasnost od gušenja,” kaže McMillan.

Grožđice

Neki psi mogu razviti simptome nakon gutanja grožđica (ili čak grožđa), dok drugi ne moraju. Stručnjaci još uvijek ne znaju zašto neki psi prolaze s manjim simptomima, dok drugi doživljavaju ozbiljne bolesti, ali istraživanje sugerira moguću vezu između vinske kiseline i njezine soli, kalij bitartrata, koji se u većim koncentracijama nalaze u grožđu.

Otrov za štakore

Toksičnost pesticida koji se koriste za tjeranje i ubijanje insekata i kontrolu biljaka ili životinja kao što su štakori i miševi može varirati od blage do opasne po život, ovisno o tvari i količini koju je vaš pas pojeo. Široka klasifikacija može uključivati ​​otrove koji uzrokuju poremećaje krvarenja, neurološko uništenje mozga, toksičnost vitamina D koja dovodi do bolesti bubrega i sl. Kućni ljubimci mogu doći s napadajima, mogu imati potpuno zatajenje bubrega ili krvare u prsima ili abdomenu i potpuno su u kolapsu.

Čokolada

Čokolada sadrži spojeve koji se nazivaju metilksantini, posebno teobromin i kofein, koji nisu prikladni za pse. Psi ih ne mogu metabolizirati tako učinkovito kao ljudi. Teobromin uzrokuje sveukupnu stimulaciju središnjeg živčanog sustava, što dovodi do brzih i snažnih kontrakcija srca, pojačanog želučanog izlučivanja (povraćanja i proljeva), pijenja i mokrenja, napadaja i na kraju smrti pri dovoljno visokoj dozi.

