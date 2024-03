Mislite li da konzumirate previše alkohola ili šećera? Dovoljno je da pogledate vlastito lice

Podijeli :

Lev Dolgachov / Alamy / Alamy / Profimedia

Kaže se da su oči ogledalo duše, ali isto tako i samo lice može štošta toga o nama otkriti. Naime, dovoljan je nekad samo pogled kako bismo znali je osoba unosi prekomjernu količinu alkohola i/ili šećera.

To ne iznenađuje jer naša koža održava stanje našeg tijela. Ako se hranimo zdravo, boravimo na otvorenom i prakticiramo dovoljno fizičke aktivnosti, naša koža će blistati. No, prekomjerni unos štetnih tvari dovodi do promjene njenog izgleda.

Šećer, alkohol, gluten i mlijeko u našem tijelu znaju izazvati lančanu reakciju. Naime, ove namirnice slabe crijevnu floru. Kao posljedica toga crijeva ne uspijevaju izvući dovoljno hranjivih tvari iz hrane te dolazi do upale koja biva vidljiva u obliku prištića i mrlja. Tijelu laički rečeno nedostaje “građevinskog” materijala za stvaranje novih stanica kože koja se obnavlja svaka četiri do šest tjedana, piše Novi List.

Naravno, ne možemo na svaki prištić ili novu mrlju gledati kao na manjkavu prehranu. Geni, stres, manjak sna kao i UV zrake također negativno utječu na izgled naše kože.

Sručnjaci razlikuju takozvano šećerno, alkoholno, glutensko i mliječno lice, odnosno ovisno o prekomjernom unosu, na licu se pojavljuju svojevrsni simptomi.

Šećerno lice se manifestira tamnim kolutovima ispod očiju, tankom i blijedom kožom, bolnim upalni procesi na licu, odnosno bolnim prištevima. Bore na čelu su vidljivije.

Alkoholno lice se prepoznaje po opuštenim kapcima, borama između obrva, tankim borama ispod očiju, izraženim borama oko nosa te crvenkastom kožom.

Glutensko lice ima punašne obraze sa crvenim mrljama, izražene prištiće na čelu te mrlje na bradi.

Mliječno lice karakteriziraju natečeni kapci, prištići po cijelom licu, pojačanu pojavu akni na bradi, blijedi obrazi i veliki i izraženi podočnjaci.

Zdrava i raznolika prehrana važna je za održavanja zdravlje vašeg organizma, a zdravo tijelo blista i izvana.

