Samo prstohvat ovog začina ima veliki utjecaj na snižavanje razine šećera u krvi

Što ako je za prirodno snižavanje razine šećera u krvi u prehranu dovoljno dodati prstohvat cimeta? Upravo je to otkrilo novo istraživanje – ovaj fini začin poboljšava osjetljivost na inzulin i potiče zdravlje crijevne flore.

Kao pojačivači okusa i prirodna bojila naših jela, začini su također poznati po svojim ljekovitim svojstvima. “Začin može imati antioksidativne, protuupalne, antidijabetičke, antimikrobne pa čak i antikancerogene učinke”, piše Medical News Today.

A upravo bi cimet bi mogao blagotvorno djelovati na razinu šećera u krvi, suprotstavljajući njegovim naglim porastima i pomažući tako kontrolirati razinu šećera u krvi. To je otkrila nova studija Kalifornijskog sveučilišta u Los Angelesu, a rezultate su objavili u The American Journal of Clinical Nutrition, prenosi tportal.hr.

Pad koncentracije glukoze u krvi

“Kada ste dijabetičar, kontrola šećera u krvi je neophodna. No, svi mi možemo imati koristi od kontroliranja porasta razine šećera u krvi, osobito ljudi koji pate od predijabetesa, upalnog stanja poput endometrioze ili endokrinog stanja poput sindroma policističnih jajnika (PCOS)”, objasnila je dijetetičarka i nutricionistica Alexandra Murcier.

A razinu šećera u krvi moguće je sniziti jednostavnom i prirodnom metodom: jedući cimet. ‘Cimet, široko dostupan i jeftin dodatak prehrani, može pridonijeti boljoj kontroli šećera u krvi kada se doda u prehranu’, navodi se u novom istraživanju.

Kako se donosi istraživanje, konzumacija cimeta dovodi do trajnog pada koncentracije glukoze u krvi. Prema autorima studije, nema potrebe konzumirati veliku količinu cimeta da biste imali koristi od ovog začina. ‘Dnevni dodatak od 4 g cimeta omogućio je smanjenje koncentracije glukoze i nije bilo probavnih nuspojava,’ napominju. istraživači.

Polifenoli i crijevne bakterije: Učinci cimeta na šećer u krvi

No, u čemu se krije tajna takvog učinka cimeta? Cimet sadrži polifenole koji mogu poboljšati homeostazu glukoze. Doista, taj hipoglikemijski učinak cimeta može se objasniti jedinstvenim spojevima i visokim sadržajem polifenola u cimetu. ‘Polifenoli poboljšavaju osjetljivost na inzulin aktiviranjem inzulinskog receptora pomoću nekoliko mehanizama’, pišu znanstvenici.

Drugo objašnjenje za hipoglikemijski učinak cimeta bio bi njegov utjecaj na crijevnu mikrobiotu. “Otkrili smo da su promjene u Shannonovom alfa indeksu raznolikosti (broj vrsta koje postoje u našim crijevima) tijekom intervencije bile značajno različite između cimeta i placeba.”

A postoje brojni dokazi da što su crijevne bakterije brojnije i raznovrsnije, to je mikrobiota zdravija, a time i naše fizičko i psihičko zdravlje. “U konačnici, dodavanje cimeta prehrani može smanjiti porast šećera u krvi i može biti korisno kao dio uravnotežene prehrane”, ističe liječnica Menka Gupta, koja nije bila uključena u studiju.

