Na popularnoj društvenoj mreži od sada možete igrati videoigre

Microsoftova poslovna društvena mreža LinkedIn donosi tri slagalice: Pinpoint, Queens i Crossclimb.

LinkedIn ima ponudu videoigara. Korisnici odnedavno u mobilnoj aplikaciji LinkedIn ili na stolnom računalu mogu igrati jednu od tri različite igre – Pinpoint, Queens i Crossclimb, piše tportal.

Moći ćete igrati svaku igru jednom dnevno, a nakon dnevne sesije dobit ćete pristup svim vrstama mjernih podataka, uključujući vaš najbolji rezultat, različite ljestvice s najboljim rezultatima i podacima tko je od vaših kontakata također igrao.

Pinpoint je igra asocijacija riječi. Igra će otkriti pet različitih riječi, a vaš je zadatak pogoditi kategoriju u koju se riječi uklapaju. Riječi će se same otkriti na mjeraču vremena s ciljem da pogodite kategoriju sa što manje riječi.

Crossclimb kombinira kviz s pametnom igrom riječi. Dobit ćete trag za riječ, a s tom riječju kao polaznom točkom, stvorit ćete popis riječi pri čemu će svaki sljedeći unos biti samo jedno slovo udaljen od prethodnog.

Raspored riječi ispravnim redoslijedom otkrit će vam trag za pogađanje zaključanih unosa za pobjedu u igri.

Queens je najzanimljivija igra – sudoku bez brojeva. Postavite ‘kraljice’ na rešetku tako da se ne dodiruju i da u svakom retku i stupcu bude jedna kraljica.

Odluka LinkedIna da uključi igre u svoju ponudu ne iznenađuje. Tvrtke koje se bave digitalnim sadržajem bore se za zaradu uz smanjenje prihoda od oglasa. Dodavanje niza ‘gaming’ sadržaja pokazalo se iznimno vrijednim jer nudi jedinstven način za tvrtke da privuku nove korisnike i angažiraju postojeće.

Prema Axiosu, igre New York Timesa igrane su više od 8 milijardi puta prošle godine, a više od polovice tih igranja pripada Wordleu, igri pogađanja riječi koju je Times kupio 2022. The Times nudi pakete pretplate za svoje igre. ili u skupljem All Access paketu koji uključuje igre s drugim sadržajem New York Timesa.

U intervjuu za Digiday, voditelj odjela igara, Jonathan Knight, objasnio je kako su pretplate na igre pomogle Timesu da raste i zadrži korisnike. ‘Ako ste pretplatnik i u bilo kojem tjednu se bavite i vijestima i igrama, vjerojatnost da ćete zadržati svoju pretplatu kroz dulje vremensko razdoblje mnogo je veća.’

Druge publikacije slijede sličan put. Krajem prošle godine, Hearst, koji izdaje časopise i novine diljem zemlje, kupio je Puzzmo, platformu za zagonetke koja uključuje igre kao što su SpellTower i Really Bad Chess.

Trend nije ograničen na digitalne novinske organizacije jer Netflixov napor u pogledu igranja nastavlja rasti, dodajući ekskluzivne mobilne verzije popularnih igara kao što su Hades i Sonic Mania Plus.

LinkedIn još ne naplaćuje svoje igre. Umjesto toga, čini se da su one način da se korisnici zadrže angažiranima na platformi. Osim prikazivanja najboljeg rezultata osobe i dnevnog niza, LinkedIn će pokazati tko je u vezama osobe također igra.

