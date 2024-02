Njemački automobilski div širi svoje poslovanje, sprema 16 novih modela

Podijeli :

Volkswagen širi svoje poslovanje u Brazilu. Automobilski koncern povećava već planirana ulaganja sa sedam milijardi reala do 2026. na 16 milijardi reala, odnosno oko tri milijarde eura do 2028. godine, objavio je u petak Volkswagen do Brasil, javlja dpa.

Do 2028. tvrtka će predstaviti 16 novih modela, među kojima su hibridna i električna vozila.

Do 2028. tvrtka će predstaviti 16 novih modela, među kojima su hibridna i električna vozila.

“Volkswagen do Brasil može se osvrnuti na 70 uspješnih godina: Bili smo marka koja je najviše povećala prodaju u 2023. i vodeći smo u najvažnijim segmentima SUV vozila, kao i osobnih automobila u Brazilu”, rekao je izvršni direktor Ciro Possobom i dodao: “Volkswagen naglašava svoje povjerenje u Brazil i više nego udvostručuje svoja ulaganja.”

Prošle je godine tvrtka povećala prodaju u Brazilu za 29,5 posto na 345.039 vozila, prema vlastitim podacima, piše Fenix magazin.

S tržišnim udjelom od 15,8 posto, Volkswagen do Brasil je u toj zemlji odmah iza Fiata, a Volkswagen Polo bio je najprodavaniji automobil u Brazilu prošle godine.

