Odlazak kraljice rock and rolla: Poslušajte najveće hitove Tine Turner

Kevin Winter / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Pjevačica Tina Turner, koju su klasici soula i pop hitovi poput pjesama "The Best" i "What's Love Got to Do With It" učinili svjetskom glazbenom superzvijezdom, preminula je u dobi od 83 godine.

Tina Turner proteklih je nekoliko godina patila od niza zdravstvenih problema, uključujući rak, moždani udar i zatajenje bubrega, objavio je u svom posebnom prilogu BBC.

Slavu je stekla sa suprugom Ikeom 1960-ih uz pjesme poput “Proud Mary” i “River Deep, Mountain High”.

Razvela se 1978. od Ikea koji ju je zlostavljao, a potom ostvarila još veći uspjeh kao solo pjevačica 1980-ih.

S godinama proglašena kraljicom rock-and-rolla, Tina Turner bila je poznata po svojim razuzdanim i energičnim nastupima te hrapavom i snažnom glasu.

Osvojila je osam nagrada Grammy i uvedena je 2021. u Kuću slavnih rock-and-rolla kao solo umjetnica, dok je po prvi put uvedena zajedno s bivšim suprugom Ikeom 1991.

Kuća slavnih je nakon njenog uvođenja 2021. naglasila kako je Turner “proširila nekoć ograničenu ideju o tome kako bi crnkinja mogla osvojiti pozornicu i istovremeno biti izuzetno moćna osoba i višedimenzionalno biće”.

Mlađe zvijezde na koje je utjecala uključuju Beyonce, Janet Jackson, Janelle Monae i Rihannu.

