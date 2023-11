Ojačajte imunitet prije sezone prehlade i gripe: Tople juhe i eterična ulja čuvaju zdravlje

Podijeli :

Unsplash/Harry Cunningham

Iako se temperature zraka još nisu spustile na vrijednosti uobičajene za zimu, sad je dobro vrijeme za jačanje imuniteta te pripremu za sezonu prehlade i gripe. Možda ih nećete izbjeći, no time možete pridonijeti tome da ih lakše prebolite i da oporavak kraće traje, kažu dr. med, Ivica Cvetković, liječnik obiteljske medicine u Samoboru i dipl. ing. agronomije Maja Žalac, fitoaromaterapeutkinja koja se bavi i nutricionizmom.

“Zbog toplijeg vremena u ordinaciji još nismo imali slučajeve prehlade, a ni gripi još nije sezona, odnosno zasad u ordinaciji češće viđamo jedino ljude s koronom. Obistinile su se pretpostavke da bi to mogla postati sezonska bolest s blažim simptomima. U zadnje vrijeme to su simptomi vrlo slični gripi i kad nam se pacijent s njima javi, provodimo testiranje. Imamo dosta onih s potvrđenom koronom, a za sve je preporuka ista, ostati u izolaciji i odmarati se nekoliko dana uz čajeve i laganu prehranu te uz paracetamol po potrebi, dok traje temperatura”, kaže dr. Ivica Cvetković.

Iako u sva tri slučaja vrijede slične preporuke, važno je, dodaje, razlikovati prehladu od gripe ili korone, jer svaka bolest može imati drukčije komplikacije.

“Simptomi prehlade obično se javljaju postupno. Počinje s grloboljom, slijedi pojačano curenje iz nosa uz povremene faze kad je nos potpuno začepljen. Za dan ili dva može se javiti suzenje očiju i kihanje, a potom se obično javlja suhi i neproduktivan kašalj. Ako se javi temperatura, obično je blago povišena”, kaže dr. Cvetković.

U pravilu ne postoje lijekovi koji bi značajno pomogli. Jednostavno, treba se odmarati od tri do pet dana, uz čajeve i laganu prehranu, kaže.

Po potrebi, možete popiti paracetamol za snižavanje temperature i pomoći si kapima za nos ako je nos začepljen, no nemojte ih koristiti dulje od tri dana. Umjesto toga, ispirite nos otopinom morske soli u vodi. Također, u slučaju grlobolje možete pomoći pastilama s C vitaminom, ehinacejom ili kaduljom jer ublažavaju upalu, savjetuje liječnik. Simptomi prehlade uglavnom će se povući za tri do pet dana, a nakon desetak dana čovjek se obično osjeća dobro. No ponekad se mogu razviti i neke komplikacije. Među najčešćima je bronhitis, odnosno kašalj uz iskašljavanje sluzavog sadržaja. Može se javiti i osjećaj nedostatka zraka, nelagoda u prsima, a u slučaju povišene temperature i zimica i tresavica te bolovi u cijelom tijelu. Mirovati treba dok simptomi ne prođu, a pomoći si možete sirupom za ublažavanje kašlja, piše 24sata.

Kod 20-ak posto ljudi na prehladu se može ‘nadovezati’ bakterijska infekcija, odnosno razviti upala uha ili upala pluća, na primjer. Obično se javljaju visoka temperatura i opća slabost. Upalu uha može pratiti zujanje i bol u uhu te poremećaj ravnoteže, uz vrtoglavicu i mučninu. U tom slučaju javite se liječniku, jer posljedice neliječene upale uha mogu biti ozbiljne – upozorava dr. Cvetković.

Jedna od čestih komplikacija prehlade je i upala sinusa, za čije liječenje mogu trebati antibiotici, dodaje.

“Visoka temperatura, izrazito jaki kašalj uz probadanje u prsima te osjećaj teškog umora i bolnih zglobova upućuju, s druge strane, na upalu pluća, koja također zahtijeva liječenje antibioticima. Nije je dobro zanemarivati i prehodati, jer se kod onih slabijeg imuniteta lako mogu razviti ozbiljne komplikacije”, kaže liječnik.

I dok se kod prehlade simptomi javljaju pomalo, gripa će “navaliti” za tri do šest sati. Počinje povišenom temperaturom koju prati bol u mišićima, pa ljudi često kažu da se osjećaju kao da ih je netko “istukao”. Često je prate glavobolja i suhi kašalj. Simptomi mogu trajati od sedam do deset dana, a za potpuni oporavak može trebati i do tri tjedna, kaže dr. Cvetković.

“Kod gripe je važno mirovati barem 10 do 14 dana, jer ako je prehodamo, to povećava rizik od brojnih komplikacija koje za osobe sa slabim imunitetom mogu biti kobne” – upozorava.

Među najčešćima su bronhitis, upala uha i upala pluća, dok se kod ljudi koji boluju od kardiovaskularnih bolesti i kod starijih osoba mogu javiti komplikacije vezane uz srčano-žilni sustav. Gripa podrazumijeva i rizik od nekih rjeđih bolesti i sindroma kod djece, pa kod svakog pogoršanja stanja treba potražiti savjet liječnika.

U vrijeme povećanog rizika od prehlada, gripe i korone trebali bismo staviti naglasak u prehrani na namirnice i pripravke bogate antioksidansima – vitamin A, C i E te mineral cink – jer imaju značajnu ulogu u jačanju imuniteta. Dobar izvor vitamina C su citrusi, ali i crvena paprika, brokula, špinat, rajčica, krumpir, kiseli kupus i kivi. S druge strane, jaja, orasi, lješnjaci, bademi, zeleno povrće, jetrica, pšenične klice, biljna ulja i sjemenke pridonijet će tome da osiguramo organizmu dovoljne količine vitamina E, kaže Maja Žalac.

Neke od tih namirnica sadrže i beta-karoten, koji se u organizmu pretvara u vitamin A, koji je važan za regeneraciju sluznica gornjih dišnih puteva, odnosno brži oporavak od prehlade. Za imunitet je, dodaje, važan i selen, kojeg ima u brazilskim oraščićima, kvascu, integralnim žitaricama i morskim plodovima te luku i češnjaku. Uz već nabrojene namirnice koje sadrže i korisne doze cinka, dobro je povremeno u prehranu uvrstiti i crveno meso, školjke te sjemenke, posebno bućine.

Čaj za prevenciju i liječenje simptoma viroze i gripe

U slučaju gripe i povišene temperature pomaže čaj od više vrsta ljekovitog bilja koje svojim međusobnim djelovanjem podiže prirodni imunitet, jača organizam i pomaže u borbi protiv virusa, kaže dipl. ing. Maja Žalac. Sastojci: 30 grama bazge (Sambuci flos cum fructus), 20 grama šipka (Rosae pseudo-fructus), 15 grama vrbe (Salicin cortex), po 10 grama crnog sljeza (Malvae herba), trputca (Plantaginis folium) i majčine dušice (Serpylli herba) te 5 grama lipe (Tilliae flos). Priprema: Jednu ravno punjenu jušnu žlicu mješavine stavite u ½ litre hladne vode, a pustite da zavrije. Kuhajte na laganoj vatri oko jedne minute. Ostavite poklopljeno od 5 do 10 minuta, procijedite i pijte tijekom dana. Dodajte med i limun po želji.

Uljni pripravak za pomoć kod viroze i gripe

Ovaj se pripravak nanosi direktno na kožu i njegovi korisni sastojci u roku od nekoliko minuta ući će u krvotok te mogu uvelike ublažiti simptome prehlade i gripe, kaže fitoaromaterapeutkinja Žalac. Sastojci: 100 ml bademova ulja, 50 kapi eteričnog ulja ravensare (1,8 cineol) i 10 kapi eteričnog ulja eukaliptusa (radiata ili globulus). Priprema: Pomiješajte sastojke u čistoj bočici pa mješavinu koristite za mazanje na prsa, leđa i tabane. Ako djelujemo preventivno, mješavinu je dovoljno utrljati u tijelo jednom na dan, a ako se jave prehlada ili gripa, možete to činiti od dva do tri puta na dan.

Sprej protiv bolnog i upaljenoga grla

Oni koji imaju iskustva u radu s biljem mogu ga pripremiti sami, no ako ga radite za djecu ili trudnice ili ljude koji imaju kroničnih tegoba, svakako se posavjetujte s fitoaromaterapeutom, upozorava Maja Žalac.

Sastojci: 30 ml hidrolata kadulje, 20 ml alkoholne tinkture ehinaceje, 5 kapi eteričnog ulja mente, 5 kapi eteričnog ulja limuna, 5 kapi eteričnog ulja ravensare. Priprema: U staklenu bočicu od 50 ml koja ima raspršivač na čepu prvo nakapajte eterična ulja pa dodajte tinkturu i na kraju hidrolat. Sve dobro promućkajte i sprej je spreman za upotrebu. Koristite ga preventivno u sezoni viroza jednom na dan, a kod prisutne upale grla i do pet puta na dan.

Pileća juha za prevenciju i oporavak od bolesti

Sastojci: 2 žlice ulja, 1 luk, narezan na kockice, 2 mrkve oguljene i narezane na kockice, 2 rebra celera, narezana na kockice, 3 režnja češnjaka, sitno nasjeckana, 8 šalica pilećeg temeljca, 2 lista lovora, sol, svježe mljeveni crni papar, po ukusu, 1 kg pilećih prsa bez kože s kostima, 2 ½ šalice širokih rezanaca, 2 žlice nasjeckanog svježeg peršinova lišća, 2 žlice nasjeckanog svježeg kopra, 1 žlica svježe iscijeđenog soka od limuna ili više, po ukusu

Priprema: Zagrijte ulje na srednje jakoj vatri, dodajte luk, mrkvu i celer, pa dinstajte uz miješanje, dok ne omekša. Dodajte češnjak i miješajte oko minutu, dok ne zamiriše. Umiješajte pileći temeljac i lovor, začinite solju i paprom, pa dodajte piletinu i pustite da prokuha. Smanjite temperaturu i kuhajte poklopljeno od 30 do 40 minuta. Izvadite meso, pustite da se ohladi i odvojite od kosti, pa meso narežite na komade veličine zalogaja. Umiješajte piletinu i tjesteninu u juhu te kuhajte dok rezanci ne omekšaju. Maknite s vatre, dodajte peršin, kopar i po želji sok od limuna. Poslužite toplo.

Leća sa špinatom za snažniji imunitet

Sastojci: 2 žlice maslinova ulja, 3 srednje mrkve, luk, 4 režnja češnjaka, 450 ml pilećeg temeljca, 450 g pelata, 1 1/2 šalice zelene leće, grančica bosiljka, 1/2 žličice sušenog timijana i origana, prstohvat soli i papra, srednja tikvica, 220 g mladog špinata, žlica limunova soka, parmezan za serviranje

Priprema: Zagrijte ulje na vatri, pa pirjajte narezanu mrkvu i luk. Nakon dvije minute dodajte nasjeckani češnjak i pirjajte oko minutu. Ulijte temeljac i pelate, promiješajte te dodajte leću i začine. Posolite i popaprite te pustite da zavrije. Zatim smanjite vatru i kuhajte još 35 minuta. Dodajte na kocke narezanu tikvicu i za pet minuta nasjeckani mladi špinat. Nakon pet minuta ulijte sok od limuna i malo vode ako je potrebno. Poslužite uz ribani parmezan.

“Bomba” za zdravlje iz čaše pune voća

Sastojci: 2,5 šalice sojina, bademova ili kokosova mlijeka ili kravljeg mlijeka s nižim udjelom masnoće, šalica bobičastog voća (može i zamrznutog), pola banane i pola kivija

Priprema: Izmiješajte sve sastojke u blenderu i uživajte u napitku za doručak ili ga pripremite kao međuobrok.

Brza doza C vitamina i antioksidansa

Sastojci: Čaša mlake vode, žličica naribanog đumbira i jedna do dvije kriške limuna.

Priprema: Zagrijte vodu na temperaturu koja je malo toplija od one koja vam je ugodna za piće. Dodajte đumbir i limun pa promiješajte i pustite da se malo ohladi, no ne previše. Popijte topli napitak – zagrijat će tijelo i pomoći u borbi s virusima.

