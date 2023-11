Jasni znakovi koji upozoravaju da vam je pao imunitet i da hitno trebate djelovati

Podijeli :

Pexels/Cottonbro studio

Davanje prioriteta vašem imunološkom sustavu je uvijek dobra ideja, posebno kada krene hladno vrijeme.

Vaš imunitet je obrana vašeg tijela od infekcija – kada se ne osjećate dobro, proizvodi antitela formirana da napadaju sve viruse, bakterije ili toksine od kojih se razbolijevate. To je složen sustav koji je vezan za mnogo različitih funkcija u tijelu i mnoge stvari mogu utjecati na to kako on funkcionira, a ovo su neki od znakova da je oslabljen.

Osjećate se umornije nego inače

“Kada je vaš imunološki sustav zauzet borbom protiv infekcije niskog stupnja, to često iscrpljuje vaše rezerve energije”, rekla je Suzie Perry, stručnjakinja za hranu i nutricionist sa sisterlilab.com. “Dakle, ako se osjećate umornije nego inače, to je znak da je vaš imunološki sustav zauzetiji nego što bi trebao biti”, prenosi Daily Mail.

Dodala je da ako patite od ponavljajućih herpesa, cistitisa, autoimunih stanja, alergija na hranu ili netolerancije, onda vašem imunološkom sustavu možda ponestaje cinka i vitamina A, C i D3, što vas čini ranjivim na uobičajene zimske infekcije.

Problemi s probavom

Problemi s probavom također mogu biti znak oslabljenog imunološkog sustava. Prema dr. Peteru Abelu, višem predavaču biomedicinskih znansoti na Sveučilištu Central Lancashire, 70 posto imunološki stanica nalazi se u gastrointestinalnom traktu u sluznici crijeva.

“One se normalno bore protiv toksina koji su možda progutani. Također reguliraju unos hranjivih tvari, tako da oslabljen imunološki sustav može dovesti do grčeva u trbuhu i proljeva.”

Ponavljajuća prehlada i gripa

Čini vam se da nikako ne možete da se rešite simptoma prehlade i gripe?

“Osoba s oslabljenim imunološkim sustavom može imati česte prehlade. To je zato što nema dovoljno limfocita, koji proizvode antitela koja se bore protiv virusnih infekcija. Ovo može biti uzrokovano faktorima kao što je loša prehrana. Vitamini kao što su B12, folna kiselina ili cink u prehrani doprinose proizvodnji ovih stanica. Ako ovi vitamini nedostaju ili se previše unose, to može voditi češćim prehladama. Također može produžiti vrijeme oporavka”, rekao je dr. Abel i precizirao: “Obično možete očekivati dvije do tri prehlade godišnje. Više od četiri u godini je mogući znak oslabljenog imunološkog sustava.”

Infekcije

Infekcije su očigledno česte, s akutnim simptomima koje ne možete ne primijetiti. Infekcije niskog stupnja, međutim, mogu imati simptome koji nisu jaki i prepoznatljivi, ali ipak ukazuju da nešto nije u redu, prenosi Nova.rs.

“Infekcije niskog stupnja nisu uvijek lako uočljive, ali krvarenje desni može značiti da imate bakterijsku infekciju u desnima, atletsko stopalo je gljivica na koži s kojom se vaš imunološki sustav možda bori i problem s trbuhom bi zapravo mogao biti posljedica infekcije crijeva ili mikrobioma”, rekla je Perry.

“Ove infekcije stalno zahtijevaju pažnju vašeg imunološkog sustava, a imunološke ćelije zadužene za uklanjanje infekcija iz tijela se aktiviraju i podržavaju hrannjivim tvarima poput cinka, vitamina C i D3. Vremenom, i ako nemate dovoljno hranjivih tvari za imuno heroje u svojoj prehrani, ove infekcije niskog stupnja počinju pobijeđivati i imunološki sustav šalje još jedan signal da vas upozori na situaciju – groznica, temperatura, curenje nosa i upala su sljedeći odgovor vašeg tijela. Možda ćete početi primijećivati i neke druge probleme, kao što su ranice u ustima ili rane za koje je potrebno duže vremena da zarastu, jer je imunološki sustav zauzet nečim drugim.”

Što možete učiniti?

Ako sumnjate da vam je imunološki sustav oslabljen ili kompromitiran, uvijek je dobra ideja da se konzultirate sa svojim liječnikom. Pored toga, postoji nekoliko jednostavnih koraka u prehrani i načinu života koje trenerica Lorin Johnson Raynolds preporučuje za održavanje normalne imunološke funkcije.

“Fokusirajte se na uravnoteženu prehranu bogatu voćem, povrćem, proteinima, zdravim mastima i cjelovitim žitaricama. Nutrijenti poput vitamina C, D i cinka igraju ključnu ulogu u imunološkoj funkciji”, kaže Raynolds i nastavlja:

“Redovna fizička aktivnost može pomoći u poboljšanju imunološke funkcije i smanjenju rizika od kroničnih bolesti. Čak i 30 minuta tri do četiri puta tjedno je dovoljno da ima utjecaja. Visoka razina stresa mogu oslabiti imunološki sustav, tako da prakticiranje tehnika za smanjenje stresa kao što su joga ili meditacija može biti od koristi.”

Spavanje je također neophodno za zdrav imunološki sustav.

“Zato je važno imati za cilj sedam do devet sati sna tijekom noći – ako je san problem, činiti stvari koje pomažu u reguliranju cirkadijalnog ritma, kao što je izlaganje jutarnjem svijetlu i nošenje naočala koje blokiraju plavo svijetlo noću”, navodi wellnes instruktorica.

“I pušenje i prekomjerna konzumacija alkohola mogu oslabiti imunološki ssustav. Prestanak pušenja i ograničavanje unosa alkohola su od velike koristi.”

Vitamini su također dobar početak kada pokušavate izgraditi svoj imunološki sustav, pri čemu je dodavanje vitamina D u ovo doba godine posebno pametno pošto nema dovoljno sunca.

