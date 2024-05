Osam namirnica koje pomažu u ublažavanju simptoma alergije

Podijeli :

Toplije vrijeme zajedno s procvjetanim cvijećem kod osoba s alergijama mogu izazivati niz simptoma - od svrbeža u očima do začepljenih ušiju, nosa i grla.

I dok biste uvijek trebali posjetiti svog liječnika u slučaju novih ili pogoršanja simptoma postojećih alergija, postoje neki kućni lijekovi koji mogu ublažiti neke od najgorih učinaka alergije. Jedan od najjednostavnijih načina za ublažavanje učinaka alergije jest izbor prave hrane.

U nastavku pročitajte za koje hranjive tvari i hranu je utvrđeno da pomažu u ublažavanju simptoma alergije.

Kako počinju simptomi alergije

“Simptomi sezonske alergije poput grebanja u grlu, suznih očiju i začepljenosti nosa uzrokovani su odgovorom imunološkog sustava na stvari u okolišu, poput trave, ambrozije i peludi”, kaže Bianca Tamburello, registrirana nutricionistica u FRESH Communications.

Kada se pojavi alergijska reakcija, određeni okidač uzrokuje upalnu reakciju tijela. Zauzvrat, oslobađaju se određene kemikalije (poput histamina) kako bi se tijelo pokušalo vratiti na homeostazu i ubrzati ozdravljenje. Međutim, te kemikalije također rezultiraju iritantnim simptomima koje svi povezujemo s alergijama, piše Real Simple.

Hranjive tvari koje pomažu u ublažavanju alergija

Iako se još uvijek provode istraživanja u ovom području, imamo dosta dokaza koji nas upućuju na neka rješenja koja se temelje na hrani. “Neke studije pokazuju da konzumacija hrane bogate nutrijentima koja smiruje imunološki sustav i smanjuje upalu može pomoći u smanjenju simptoma alergije”, kaže Tamburello.

Neki od ovih nutrijenata uključuju vitamin C, omega-3 masne kiseline, pregršt biljnih spojeva i probiotike. Svi oni djeluju kao antioksidansi u tijelu kako bi pomogli smanjiti upalu i podržali imunološki odgovor.

Vitamin C

“Djelujući kao antihistaminik, vitamin C pomaže u snižavanju razina histamina koji izazivaju simptome alergije gornjih dišnih putova poput svrbeža očiju, ušiju i grla te začepljenog nosa”, objašnjava Tamburello. Studija iz 2023. podupire ove nalaze, otkrivajući da ovaj mikronutrijent može pomoći u opuštanju mišića dišnih putova za još veće olakšanje. U međuvremenu, ova studija iz 2013. pokazala je da je konzumacija vitamina C obrnuto povezana sa simptomima alergije. “Hrana s visokim udjelom vitamina C uključuje jagode, rajčice, brokulu, agrume i prokulice”, dodaje Tamburello.

Sezona ambrozije: Evo kako možete ublažiti simptome alergije Grinje: Opasni nametnici koji izazivaju alergije kod djece, evo što ih ubija

Omega-3 masne kiseline

“Istraživanja pokazuju da moć omega-3 masnih kiselina u borbi protiv upale može pozitivno utjecati na simptome alergije smirujući imunološki sustav”, kaže Tamburello. Studija iz prošle godine također je otkrila da je dodatak omega-3 masnih kiselina povezan s poboljšanim zdravljem pluća – što je obećavajuća dobrobit za začepljenje prsnog koša koje često prati simptome alergije. “Osim toga, iako starija, ova studija iz 2005. pokazala je smanjeni rizik od alergijske osjetljivosti s povećanom konzumacijom hrane s omega-3 masnoćama”, objašnjava Tamburello. Omega-3 masne kiseline mogu se pronaći u masnoj ribi poput lososa, skuše, inćuna i sardina, kao i u izvorima biljnog podrijetla poput oraha, chia sjemenki i lana.

Biljni spojevi

Često zanemarena skupina mikronutrijenata, biljni spojevi su bioaktivne molekule koje imaju niz zdravstvenih prednosti, uključujući ublažavanje alergija. Tri biljna spoja za koja je utvrđeno da su posebno učinkovita u tom pogledu uključuju bromelain, kvercetin i kurkumin. Bromelain, uobičajeni enzim koji se nalazi u ananasu, povezan je s antialergijskim djelovanjem, pomaže u smanjenju osjetljivosti na alergije. Istraživanje je također povezalo kvercetin s ublažavanjem alergija, posebno za sezonske okidače alergija poput peludi. Kvercetin se može pronaći u namirnicama poput kelja, trešanja, agruma, jabuka, čaja, luka, kapara, brusnica i kakao praha. I konačno, otkriveno je da aktivni sastojak kurkume – kurkumin – poboljšava nazalne simptome kod alergijskog rinitisa, kao i regulaciju upale, a oba su izuzetno korisna u borbi protiv alergija.

Probiotici

Iako tehnički nisu hranjiva tvar, probiotici su još jedan izvrstan dodatak režimu prehrane koja može pomoći kod ublažavanja alergija. Probiotici su zdrave bakterije koje pomažu u povećanju broja populacije u crijevnom mikrobiomu, skupini od trilijuna mikroorganizama koji se uglavnom nalaze u debelom crijevu. Mikrobiom igra veliku ulogu u ukupnom imunološkom odgovoru tijela, što je dobar znak za one od nas koji se bore s alergijama. Zapravo, pregled iz 2018. otkrio je da probiotici potencijalno liječe i sprječavaju simptome alergije. Hrana bogata probioticima uključuje jogurt, kefir, kiseli kupus, miso pastu, kombuchu, kimchi, tempeh i svježi sir.

Osam namirnica za sprječavanje simptoma alergije

Imajući na umu ove hranjive tvari, postoji toliko ukusnih namirnica kojima se možemo okrenuti tijekom vrhunca sezone alergija za olakšanje njihovih simptoma (u kombinaciji s drugim intervencijama). Evo osam najboljih izbora:

Med

Kada su u pitanju sezonske alergije, lokalni sirovi med može biti super učinkovit za liječenje simptoma i potencijalno sprječavanje njihovog ponovnog pojavljivanja. To je zato što je med snažna protuupalna namirnica s obiljem korisnih biljnih spojeva. Istraživanje također pokazuje da med nudi opće olakšanje od alergija, kao i suzbijanje kašlja. Osim toga, lokalni med proizvode pčele prikupljanjem nektara i peludi s biljaka u vašem području koje vrlo vjerojatno mogu uzrokovati vaše simptome. Iako je nektar ono što primarno postaje med, male količine peludi također se mogu naći u konačnom proizvodu, što pomaže djelovati kao neka vrsta nježne terapije izlaganja za povećanje vaše otpornosti na okidače alergije. Međutim, neki alergolozi kažu da je potrebno više istraživanja kako bi se dokazalo da domaći med može pomoći kod alergija.

Đumbir

Đumbir je bogat kvercetinom koji se bori protiv alergija. Međutim, istraživanje je također otkrilo da đumbir utječe na mnoge upalne markere kao što su masne stanice i citokini, i dodatno pomaže u liječenju i prevenciji simptoma. Ovaj ljuti začin zvijezda je mnogih azijskih jela, peciva, juha, variva i još mnogo toga.

Losos

Kada se radi o hrani bogatoj omega-3 masnim kiselinama koja ublažava alergije, većina ljudi odmah pomisli na losos – i to s dobrim razlogom. Ova popularna ružičasta riba apsolutno je kraljica omega-3 masnih kiselina, s više od 100 posto vaših dnevnih potreba. Bilo da je pečena na žaru, poširana ili pržena u tavi, ne nedostaje recepata i začina koji će vam pomoći u pripremi ove ribe.

Prenosi li trudnica alergije na svoje dijete? Evo što kažu liječnici Sve veći broj alergičara u Hrvatskoj: "Alergije su eksplodirale nakon korone"

Ananas

Kao jedan od rijetkih prehrambenih izvora bromelaina, ananas je moćan izbor u borbi protiv simptoma alergije, budući da je također bogat vitaminom C. Ovo slatko, ali trpko voće može se dodati i slatkim i slanim jelima, uključujući peciva, voćne salate, marinade i pomfrit.

Luk

Iako mnogi ljudi često ne povezuju luk s mnoštvom zdravstvenih dobrobiti, luk je jedan od najboljih izvora kvercetina koji možete pronaći – što ga čini fantastičnom namirnicom za borbu protiv alergija. Luk je jedan od najsvestranijih sastojaka u kuhinji, koji služi kao osnova okusa za većinu juha, variva, tjestenina, jela od riže, umaka, preljeva za salate i još mnogo toga.

Kurkuma

Kao što smo već naučili, kurkuma je bogata biljnim spojem kurkuminom koji ublažava alergije pa pomaže kod olakšavanja simptoma. “Kurkuma je sastojak koji podržava imunitet i može pomoći u upravljanju simptomima sezonske alergije smanjenjem upalnog odgovora imunološkog sustava”, naglašava Tamburello. Kurkuma se može pomiješati s toplom vodom, medom, đumbirom i limunom za vrhunski napitak za ublažavanje alergija ili se može umiješati u juhe, pržene krumpiriće, preljeve, umake i još mnogo toga.

Citrusno voće

Citrusi poput naranči, grejpa, limuna i limete neki su od najpoznatijih izvora vitamina C koji su nam dostupni. To ih čini izvrsnim opcijama za ublažavanje intenziteta simptoma bilo koje bolesti, uključujući alergije. Uživajte u ovom svijetlom voću kao hranjivom međuobroku ili ga dodajte čaju, pecivu, salatama, umacima, tjestenini ili domaćem soku.

Začinjeni kimchi

I na kraju, imamo začinjeni kimchi kao posljednju proljetnu hranu za borbu protiv alergija. Kimchi nije samo bogat probioticima i kvercetinom, već i kapsaicinom, zahvaljujući čili papričicama ili kajenu koje sadrži. Kapsaicin je biljni spoj koji djeluje kao nazalni dekongestiv, čisti začepljene sinuse. Kimchi je super ukusan sam kao međuobrok ili kao dodatak prženoj riži, juhi, varivima ili umacima.

