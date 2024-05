Osam simptoma da tijelu nedostaje željeza: Nemojte ih ignorirati

Podijeli :

Pexels /Ilustracija

Željezo je esencijalni mineral koji tijelo koristi za rast i razvoj, pomoć u proizvodnji crvenih krvnih stanica, jačanje imunološke funkcije i još mnogo toga, a nedostatak željeza u ljudskom tijelu je glavni uzrok anemije ili slabokrvnosti.

Ako patite od nedostatka željeza, tijelo možda nema dovoljno ovog minerala za stvaranje proteina u crvenim krvnim stanicama odnosno hemoglobina.

“Naše stanice hemoglobina, koje funkcioniraju za prijenos kisika kroz tijelo, zahtijevaju posebno željezo, vitamine B skupine i folnu kiselinu”, kaže dr.med., onkolog i hematolog Daniel Landau.

“Kada našem tijelu nedostaje željeza, postoji nekoliko stvari koje se mogu dogoditi. To uključuje smanjenu proizvodnju crvenih krvnih stanica. Kada imamo manje crvenih krvnih stanica, tijelo ne može dobiti kisik na svim mjestima gdje je kisik potreban”, dodao je.

Najbolji način da otkrijete unosite li dovoljno željeza je da obavite kompletnu krvnu sliku. Međutim, postoje neki znakovi koji mogu upućivati da patite od nedostatka željeza, a to su:

1. Umor

Ako tijelo ne uspije proizvesti dovoljno hemoglobina i boriti se s protokom kisika kroz tijelo, to može uzrokovati anemiju zbog nedostatkom željeza.

“Često ljudi zbog toga budu umorni ili iscrpljeni”, kaže Landau.

2. Jako menstrualno krvarenje

Neka istraživanja procjenjuju da do 90 posto djevojaka i žena koje imaju teško menstrualno krvarenje također imaju manjak željeza. To je zato što obilne mjesečnice mogu uzrokovati prekomjerni gubitak krvi, što može smanjiti razinu željeza.

3. Neobična žudnja za određenim namirnicama

Landau kaže da će u nekim slučajevima ljudi koji ne unose dovoljno željeza primijetiti neobične žudnje.

“Nizak broj crvenih krvnih stanica može uzrokovati dodatno opterećenje za određene organe, kao što je srce, koje mora ‘raditi’ jače i brže kako bi nadoknadilo manji broj crvenih krvnih stanica. Osim toga, crvene krvne stanice koje se proizvode kod ljudi s niskim udjelom željeza manje su funkcionalne od crvenih krvnih zrnaca koja se proizvode kod onih s dovoljnom količinom željeza”, govori dr. Landau.

Parametar u krvi koji trebate kontrolirati ako sumnjate da ste anemični, a nije željezo

Kao rezultat toga, “tijelo može prijeći u stanje očaja, što može natjerati ljude da izvor željeza traže u neobičnim izvorima kao što je led, zemlja ili prljavština”.

4. Neurološki ili kognitivni simptomi

Mogli biste osjetiti glavobolje, poteškoće s koncentracijom i vrtoglavicu.

“Kod djece anemija može rezultirati nepovratnim kognitivnim oštećenjem i poteškoćama u učenju”, dodaje nutricionist Van Erick.

5. Promjene na koži, noktima i kosi

“Još jedan dobar pokazatelj nedostatka željeza je blijeda koža i lomljivi nokti”, kaže Stephanie Ooi, liječnica opće prakse.

“Kada su razine željeza niske, tijelo daje prioritet dopremi kisika do vitalnih organa, što rezultira smanjenim dotokom krvi u kožu. To može dovesti do bljeđeg tena, pa čak i lomljivih noktiju”, dodaje.

Prema Američkom društvu za hematologiju, “lomljivi nokti ili gubitak kose” također se smatraju simptomima anemije uzrokovane nedostatkom željeza.

6. Ubrzan ili nepravilan rad srca.

Ubrzan ili nepravilan rad srca također može signalizirati da ne dobivate dovoljno željeza.

“Teška anemija može poremetiti srčani ritam, pa čak i izazvati srčani udar”, kaže Van Eck.

7. “Zujanje” u ušima

Kad se broj otkucaja srca promijeni kao rezultat nedovoljnog unosa željeza, možda ćete čuti tu suptilnu razliku. Niske razine željeza povezane su s pulsirajućim tinitusom, koji može uzrokovati da čujete “zujanje” u ušima koje se poklapa s vašim pulsom.

8. Nedostatak daha ili bol u prsima tijekom vježbanja

“Otežano disanje ili bol u prsima tijekom ili nakon vježbanja može ukazivati na ozbiljno srčano oboljenje, stoga je bitno odmah potražiti liječničku pomoć ako osjetite ozbiljne ili dugotrajne simptome. Ako liječnik isključi ozbiljnija stanja, vjerojatno će provjeriti i razinu željeza”, kaže Ooi, a prenosi BestLife.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Hoće li Plenković rascijepiti manjine radi DP-a? Hrebak: “Nisam oduševljen načinom na koji se većina upravo slaže” Scenarij nuklearnog rata: Od lansiranja prvog projektila do kraja svijeta za 72 minute