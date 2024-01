Ovi simptomi covida su znak da vam je potrebna liječnička pomoć

Podijeli :

Unsplash/Önder Örtel

Iako su nam poznati karakteristični simptomi covida – poput kašlja, umora, gubitka okusa i mirisa, postoje neki simptomi koji nisu uobičajeni i ne treba ih tako tretirati. Naime, zbog nekih simptoma biste trebali odmah posjetiti liječnika. Evo o kojima se radi.

“Ono što je zaista važno je osigurati da ljudi paze na određene znakove i simptome koji mogu zahtijevati skrb na bolničkoj razini, tako da se na taj način ne suoče s težim simptomima, a na koncu i sa smrti”, rekla je Dr. Syra Madad, epidemiologinja u Belferovom centru za znanost i međunarodne odnose Harvarda.

Problemi s disanjem, visoka temperatura i vrtoglavica razlozi su za hitnu medicinsku pomoć, navodi HuffPost.

Prema dr. Natashi Bhuyan, simptomi na koje se treba posebno obratiti pažnja uključuju poteškoće s disanjem.

“Ono što uvijek kažemo je da ako netko stvarno ima problema s disanjem, to odmah upućuje na hitni posjet liječniku”, rekla je Bhuyan.

Kada imate covid, postoji faza u kojoj se virus brzo replicira, nakon čega slijedi faza upalne reakcije kada se vaše tijelo bori protiv virusa, objasnila je dr. Mahdee Sobhanie, liječnica za zarazne bolesti u Medicinskom centru Wexner na Državnom sveučilištu Ohio. “Ponekad ta upala može zahvatiti i druga mjesta, a ono o čemu uvijek brinemo su pluća.” Ako imate covid i primijetite da teško dolazite do daha dok hodate, sjedite ili govorite, to je razlog da odete na hitnu, istaknula je.

Sobhanie je također primijetila da je bol u prsima još jedan važan simptom koji bi trebao potaknuti posjet hitnoj medicinskoj službi. Isto vrijedi i za plave usne, rekao je Madad.

Ako kod kuće imate pulsni oksimetar (ili pametni sat koji vas obavještava o vašoj zasićenosti kisikom) i primijetite da vam je razina kisika niska, trebali biste potražiti liječničku pomoć, kaže Sobhanie.

Problemi poput ošamućenosti, zbunjenosti ili vrtoglavice također zahtijevaju hitnu liječničku intervenciju.

Na kraju, obratite pozornost na visoku temperaturu. Visoka temperatura ponekad može zahtijevati posjet hitnoj službi, ali često je može kontrolirati vaš liječnik obiteljske medicine, dodala je Bhuyan. Ako niste sigurni, uvijek je najbolje odmah potražiti pomoć kao mjeru opreza.

Ako spadate u visokorizičnu skupinu pacijenata, trebali biste se obratiti svom liječniku čim test bude pozitivan.

“Također mislim da morate biti vrlo svjesni od kojih drugih stanja patite. Populacija pacijenata o kojoj se uvijek brinem su pacijenti s oslabljenim imunitetom, a ti pacijenti, ako obole od covida, moraju odmah razgovarati sa svojim liječnikom”, rekla je Sobhanie.

Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, visokorizična skupina osoba uključuje osobe starije od 50 godina, osobe sa zdravstvenim problemima poput kroničnog opstruktivnog plućnog poremećaja i srčanih bolesti te one koji su imunokompromitirani, kao što je Sobhanie gore spomenula.

Ako se vaši opći simptomi pogoršaju, trebali biste obavijestiti svog liječnika. “Ako osjećate pogoršanje simptoma, poput jače grlobolje ili kašlja, ili povećanje vrućice ili glavobolje, mislim da je to svakako još jedan znak upozorenja da biste trebali potražiti liječnićku pomoć”, rekao je Madad.

U tom slučaju, trebali biste obavijestiti svog liječnika koje simptome imate i da se oni postupno pogoršavaju, rekao je.

“Ono što obično očekujemo, prvi ili prva dva dana zaraženi bi mogli osjetiti malo grebanje u grlu, obično treći ili četvrti dan simptomi postaju ozbiljniji i tada su na vrhuncu”, rekla je Bhuyan.

Obično treba proći sedam dana da se počnete osjećate bolje, no može proći i 10 do 14 dana i to je još uvijek normalno, rekla je. “Ali, ako vam se stanje počne pogoršavati šesti ili sedmi dan, jako je važno da se obratite pružatelju primarne zdravstvene zaštite”. To bi mogao biti znak da se infekcija covidom razvija u nešto poput bakterijske upale pluća, dodala je Bhuyan.

Uvijek je dobro obavijestiti svog liječnika o infekciji covidom kako bi mogao pratiti vaše izliječenje.

Sobhanie je naglasila da je važno kod kuće imati dostupne kućne testove. Cijepljenje, nošenje maski i socijalno distanciranje ostaju važni načini da ostanemo zdravi.

“Cijepivo protiv covida učinkovito je u sprječavanju hospitalizacije i smrti. S tim u vezi, netko bi mogao primiti cjepivo protiv covida, preboljeti ga, a još uvijek ga može dobiti”, rekla je Bhuyan. Cilj cijepljenja je smanjiti ozbiljnost bolesti, a ne u potpunosti je spriječiti.

Sobhanie je rekla da u sezoni infekcija još nije kasno za cijepljenje protiv covida, ali biste trebali razgovarati sa svojim liječnikom o najboljem trenutku za to – ako ste nedavno imali infekciju, morate pričekati neko vrijeme prije nego što dobijete injekciju. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti kaže da trebate pričekati tri mjeseca nakon infekcije da biste se cijepili.

Osim cijepljenja, Madad je preporučio povratak na “model obrane od covida švicarskim sirom”.

“To je nešto na što smo svi navikli tijekom pandemije. Model švicarskog sira su slojevi prevencije infekcije koje slažete jedan na drugi. Kao što znamo, nijedan sloj nije 100% zaštitni”, rekaao je Madad.

Naime, to uključuje nošenje maske u prenapučenim mjestima, nošenje maske u slabo prozračenim prostorima, držanje udaljenosti od drugih na prometnim mjestima i cijepljenje.

Trenutno, gledajući podatke o virusnoj aktivnosti u cijeloj zemlji, Madad je primijetio da posvuda postoje visoke razine infekcije od covida, gripe i respiratornog sincicijalnog virusa (ili RSV).

“Još nije kasno za cijepljenje. Virus će i dalje biti aktivan”, rekao je Madad.

A gore navedene mjere vrijede i kada je u pitanju zaštita od svih respiratornih virusa koji kruže ove zime.

