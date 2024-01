Nasljednica želi podijeliti svoje bogatstvo: Traži 50 stranaca da joj pomognu

Podijeli :

Marlene Engelhorn (31) želi pokloniti 27 milijuna dolara svog nasljedstva.

Njen predak, Friedrich Engelhorn, osnovao je BASF, jednu od najvećih svjetskih kemijskih korporacija. Nasljednica želi da 50 izabranih pojedinaca odluče kako da najbolje pokloni ovaj novac, piše RTS.

Vijest da je od bake naslijedila milijune eura nije oduševila austrijsku nasljednicu Marlene Engelhorn.

Umjesto toga, kod nje je probudilo svijest da nikako ne želi ignorirati iskrivljenu raspodjelu bogatstva u društvu, rekla je još 2022. godine. Postala je nepokolebljivi zagovornik oporezivanja bogatih ljudi poput nje i odlučna je dati veći dio svog naslijeđenog bogatstva.

Ona je ovog tjedna najavila formiranje savjeta građana u Austriji koji će odlučiti kako da se raspodijeli njeno nasljedstvo od 27,4 milijuna dolara.

Zalaže se za poreznu pravdu

“Imam ovaj novac jer vlada nije uspjela ispuniti svoj mandat da osigura da se bogatstvo raspodijeli u društvu na takav način da nepravedno ne završi u mojim rukama, samo zato što sam došla na ovaj svijet u ovoj obitelji s ovim prezimenom“, izjavila je Marlene na konferenciji za novinare.

Ona pripada malom klubu svjetskih izuzetno bogatih koji se zalažu za poreznu pravdu zahtjevajući veće poreze za onih jedan posto najbogatijih na svijetu. Godine 2021. godine bila je jedan od osnivača udruženja Tax Me Now (Oporezuj me sada), koje čine bogati ljudi u zemljama njemačkog govornog područja, kako bi se pozabavila ekstremnom nejednakošću koja je rezultat poreznih politika.

Nasljednici poput nje, kaže ona, ne plaćaju porez na nasljedstvo i na taj način gotovo ništa od svog bogatstva ne vraćaju društvu.

“U Austriji jedan posto najbogatijih stanovnika posjeduje do 50 posto neto bogatstva. To znači da stoti dio društva posjeduje nešto manje od polovine bogatstva“, napisala je ona u priopćenju.

“A 99 posto ljudi treba raspolagati s drugom polovinom”, dodaje.

Kako će raspodijeliti naslijedstvo?

Кao prvi korak, 10.000 građana diljem Austrije je ovog tjedna dobilo pozive za sudjelovanje u savjetu, priopćeno je iz Guter Rat für Rückverteilung (Dobar savjetnik za preraspodjelu) i dodano je da će biti izabrano 50 ljudi koji najbolje odražavaju sastav stanovništva zemlje. U radu ovog savjeta će sudjelovati i kompetentni stručnjaci, napominje Marlene Engelhorn.

Nasljednica neće biti dio savjeta, koji će imati slobodu da donosi odluke o tome kako će se novac iskoristiti. Članovi grupe će dobiti 1.317 dolara kao naknadu za rad tijekom šest vikenda, a sastanci će se održavati između ožujka i lipnja u Salzburgu.

U video-snimku iz 2021. godine objavljenom na Facebooku, Engelhorn je poručila:

“Milijunaši ne bi trebali odlučivati doprinose li na pravedan način društvima u kojima žive. Socijalna pravda je u najboljem interesu svih. Porezi na bogatstvo su najmanje što možemo uraditi da preuzmemo odgovornost. Oporezujte nas.”

