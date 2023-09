Princ William otkrio kada ga je član obitelji rasplakao

Podijeli :

Liam McBurney / POOL / AFP

Princ od Walesa otkrio je da je jedini put plakao za vrijeme gledanja sporta kada je njegova sestrična Zara Tindall pobijedila na konjičkom natjecanju.

William je rekao za podcast The Good, The Bad, And The Rugby – koji vodi Zarin suprug Mike – da je gledao prijenos preko mobilnog telefona dok je kampirao u Exmooru.

Rekao je da se “raspao u komade” dok je gledao kako njegova rođakinja pobjeđuje.

“Jedini put kad sam plakao dok sam gledao sport bilo je kad je Zara pobijedila, mislim da je to bilo Europsko prvenstvo”, rekao je. “Bio sam dolje u Exmooru u vrijeme kampiranja. Svi smo se okupili oko telefona i gledali to”, dodao je.

Tindall je osvojila dvije zlatne medalje u pojedinačnim i grupnim natjecanjima jašući svog konja Toytowna na Europskom prvenstvu u disciplinama u Blenheimu 2005. godine. Također je osvojila pojedinačno zlato i ekipno srebro na Svjetskim konjičkim igrama 2006. i ekipno srebro na Olimpijskim igrama u Londonu 2012.

William se pojavio u podcastu s princezom od Walesa i Zarinom majkom, kraljevskom princezom Anom.

Princ i princeza od Walesa ovog su vikenda u Francuskoj kako bi gledali Englesku i Wales u njihovim prvim utakmicama grupne faze Svjetskog kupa u ragbiju.

