Anušić potvrdio da Jurčević iz DP-a neće podržati Vladu

Podijeli :

Patrik Macek/Pixseel

Gost RTL-a Danas bio je tehnički potpredsjednik Vlade Ivan Anušić koji je kazao da će o tome hoće li ostati u Vladi odlučiti premijer.

“Slaže se nova Vlada, novi je mandat, poznate su okolnosti u kojima sam ja došao. Te okolnosti više nisu takve i vidjet ćemo. Ne treba govoriti da ili ne”, kazao je ministar obrane Ivan Anušić.

Upitan što je s ostalim HDZ-ovim ministrima naveo je da će za sve će biti mjesta, piše Danas.hr.

“Nema nikakve dileme, nitko neće ostati bez funkcije u smislu da radi, kreira i nastavlja projekte koje je započeo. Tako i ministrica Vučković. Vjerojatno će se naći pozicija u kojoj će moći nastaviti politički djelovati. Naravno, i kroz resor koji je dosad vodila, ako se ministar poljoprivrede bude mijenjao”, rekao je.

Na pitanje očekuje li da će DP biti lojalan partner ili očekujte probleme kao s Mostom kazao je da ne očekujem da će biti problema.

Govori se da neće svi izabrani DP-ovci dići ruku za Plenkovića. Evo koji bi to mogli biti Penava otkrio detalje dogovora s HDZ-om: “Plenković je pristao da država više ne financira Novosti”

“Mislim da su svi naučili lekciju Mosta, i sam Most, naravno, a i svi koji su u političkoj areni razumiju poziciju kakav je bio Most i zbog čega je došlo do krize. Most se od tada nije oporavio kao politička stranka niti će se ikad oporaviti od tog poteza. Siguran sam da Domovinski pokret nije takav u tom smislu. Obostrano komunikacija, suradnja i kontinuirana izmjena informacija je vrlo bitna. Očekujem dobru suradnju, nadam se dobroj suradnji. Ne bi bilo dobro i ne bi bilo u smjeru onoga kako su birači rekli, da se mi nakon 6 mjeseci počinjemo rasipati i svađati oko stvari koje su možda problematične u ovom trenutku. Treba gledati konačnicu, što Vlada treba donijeti, osigurati – to je stabilnost i prosperitet države”, rekao je Anušić.

Što misli o tome da SDSS nije dio Vlade rekao je da ”nijedna manjina neće biti ni za što zakinuta, nema nikakva dileme”.

“Uvjet da SDSS bude van Vlade je uvjet DP-a i taj uvjet je ispoštovan. Kad govorimo o mojoj izjavi, izjava je data i iza nje stojim. Nitko ne može u pitanje dovoditi činjenice, vjerodostojnost Domovinskog rata koji je temelj ove države. Tada su neki visoki dužnosnici SDSS-a upravo to dovodili u pitanje”, rekao je.

Izrazio je uvjerenje da će Vlada biti stabilna.

“Siguran sam u to. Ključni su i odnosi s obje strane. Siguran sam da s naše strane neće biti nikakvih problema, a uvjeren sam da neće biti ni sa strane DP-a. Ovo nije dječja igra i svatko tko ovo shvaća kao dječju igru, kao kratki PR potez, jako griješi. Na nama je ogromna odgovornost. Ljudi koji su glasali za nas očekuju da se ponašamo ozbiljno i odgovorno”, rekao je.

Na kraju je ustvrdio da imaju 76 potpisa.

“Domovinski pokret donosi 12 potpisa u ovom trenutku. Mislav Kolakušić je dao izjavu da neće potpisati, i čini mi se da je na tragu tih izjava i gospodin Jurčević, ali u to nisam potpuno siguran. U svojim izjavama, u svojim intervjuima je bio više nego oštar. Rekao bih čak da je pretjerao u puno svojih izjava. Očigledno je to njegovo solo razmišljanje. Ne očekujem da Josip Jurčević mijenja svoje mišljenje. Tako teške kvalifikacije koje je izrekao nisu baš dodana vrijednost budućoj suradnji.”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plenković potvrdio koji resori idu DP-u: “Prvi u EU-u uvodimo to ministarstvo” UŽIVO Poznato je koja će mjesta pripasti ljudima iz DP-a: Jedan DP-ovac već u startu otpada