Kolege su o njemu imale samo dobre riječi – 10 godina od smrti glumca Robina Williamsa

Kad bih morao birati terapeuta u filmu kojeg bih volio vidjeti kao osobnog terapeuta, bio bi to Robin Williams u filmu "Good Will Hunting", poznata je rečenica jednog od najuglednijih psihologa današnjice, Irvina Yaloma.

Mork iz “Mork i Mindy”, plavi, šarmantni duh iz čarobne lampe crtića “Aladin”, dadilja Doubtfire iz “Gospođe Doubtfire”, inspirativni profesor iz “Društva mrtvih pjesnika”… samo su neke od najprepoznatljivijih uloga Robina Williamsa, a bilo ih je preko stotinu.

Јedinstven, eksplozivan, duhovit, dramatičan i jedan jedini samo su neki od epiteta koji su nezaobilazni u kada je u pitanju Robin Williams.

Knjiga “Robin” američkog novinara i pisca Davida Itzkoffa izašla je 2018. godine, a donosi direktan, kronološki prikaz kako introvertirani dječak iz bogate obitelji. Sin direktora Ford Motor Companya koji je odrastao kao de facto jedinac, iako je imao dvoje polubraće i sestara iz prethodnih brakova svojih roditelja – procvjetao u čovjeka sa snažnim i naglašenim talentom za komediju. Iako je “imao obožavatelje, nikada nije imao imitatore”, piše TNYT.

Uslijedio je dokumentarac “Robin’s Wish” redatelja Taylora Norwooda koji je otkrio detalje o posljednjim, bolnim danima ovog legendarnog glumca, ali i okolnostima pod kojima je preminuo.

Ove godine obilježava se desetljeće otkako nas je napustio Robin Williams. Povodom njegove prerane smrti, Vanity Fair zamolio je više od 20 njegovih kolega, suradnika i prijatelja za njihova topla i draga sjećanja na Williamsa.

Al Pacino

Poznavao sam ga samo preko posla i bio je jedan od najpažljivijih i najugodnijih ljudi koje sam ikada upoznao u tom kontekstu. Bio je osjetljiv i iznenađujuće blag.

Gus Van Sant

Prilikom scena uvježbavanja, Robin bi posudio glas političarki Janet Reno, a zatim bi Matt Damon imitirao Zekoslava Mrkvu. Dakle, cijela scena je ili Janet Reno ili Nixon koji razgovaraju sa Zekoslavom Mrkvom. Film je bio skup i šteta što nismo dobili ništa od toga. Bilo je izuzetno smiješno. Matt mi je tada rekao: “Tebi je to smiješno, ali meni je stvarno teško.” Pokušaj ti slijediti Robina Williamsa.”

Robert De Niro

Kad sam bio mlađi, slomio sam nos. Robin i ja smo imali scenu u kojoj smo se fizički potukli, on me je zagrlio, a zatim me udario laktom u nos. Otišao sam liječniku. Ono što je zapravo učinio jest da mi je vratio nos u stanje kakvo je bilo prije nego što se slomio. Williams se zbog toga osjećao užasno, no rekao sam mu: “Ne, ne, ne, napravio si nešto nevjerojatno.”

Julianne Moore

Bio je živahan dok je nastupao. Probao bi različite stvari, sve bi promijenio. Bilo mi je prekrasno gledati i raditi s tako talentiranim čovjekom na početku svoje karijere.

„Današnji lijepi trenuci pripadaju sutrašnjim sjećanjima“, rekao je taj veliki, plavi, šarmantni i zabavni duh iz Aladinove čarobne lampe.

Robin Williams imao je buran i kompliciran život, kakav svi živimo, a koji nije ni blizu savršenom i idealnom. Ali nam je svojim smijehom i šalom olakšao neke dane, a svojim ulogama priredio nam nezaboravne trenutke, koje smo proveli s obitelji ili prijateljima, i tako nam ostavio uspomene za sutra, za kasnije, zauvijek.

