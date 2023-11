10 najboljih filmova na Netflixu koje morate pogledati prije Nove godine

Podijeli :

Pixabay / ilustracija

Jedan od pozitivnih aspekata blagdanske sezone je to što, kao i svake godine u vrijeme odmora, imate više vremena za gledanje svih onih filmova koji stoje na listi čekanja.

Digital Trends je objavio 10 najboljih filmova (uz još jedan za djecu) koji se trenutno emitiraju na Netflixu, a koji su, prema njihovom mišljenju, najbolji filmovi za praznike.

Popis uključuje najnovije od Davida Finchera, romantičnu komediju koju ste možda propustili i klasični znanstveno-fantastični film koji će dobiti nastavak 2024. godine.

“The Killer”

Nakon skoro dva desetljeća rada adaptacija grafičkog romana “The Killer” Alexisa Nolenta i Luca Jacamona, koju je režirao David Fincher, konačno je na Netflixu. Michael Fassbender glumi ubojicu, usamljenog, hladnog, metodičnog profesionalca koji nema vremena za ljutnju, a nema ničeg osobnog u vezi s njegovim metama. Ali nakon skorog promašaja ubojica se nalazi u defenzivi u međunarodnoj potjeri koja testira njegovo strpljenje i hladnokrvnost. S tipično odličnom režijom Finchera Ubojica je moderan, intenzivan akcijski film koji ima iznenađujuću zabavnu notu.

“The Meyerowitz Stories”

Prije priče o Barbie redatelj Noah Baumbachi istraživao je bezvremensku temu – disfunkcionalnu obitelj. Za obitelj Meyerowitz ta disfunkcija u velikoj mjeri potiče od starijeg oca Harolda (Dustin Hoffman). Poznati kipar koji je davno prošao svoj vrhunac, Haroldova razdražljiva osobnost i opsesija vlastitom umjetnošću opterećuju najstarijeg sina Dannyja (Adam Sandler), glazbenika koji je prestao svirati radi odgoja svoje kćeri Elize (Grace Van Patten).

Danny i Eliza useljavaju kod Harolda nakon raspada Dannyjevog braka, a Haroldova druga djeca, kći Jean (Elizabeth Marvel) i omiljeni sin Matthew (Ben Stiller), ulaze u priču. Kako se obitelj ponovno povezuje, stare napetosti rastu. “Meyerowitz Stories” je odlično istraživanje obitelji u nevolji i kako se emocionalne traume prenose kroz desetljeća.

“Nyad”

U dobi od 60 godina bivša maratonka Diana Nyad (Annette Bening) ponovno se posvetila životnom snu: Preplivanju gotovo 180 km od Kube do Floride, “Mount Everestu” plivanja. Tri desetljeća nakon što je odustala od sporta radi karijere u novinarstvu, Nyad postaje opsednuta time da postane prva osoba koja je završila plivanje bez kaveza za morske pse.

Uz pomoć svoje najbolje prijateljice i trenerice Bonnie Stoll (Jodie Foster) i posvećenog jedriličarskog tima Nyad odbacuje sve kako bi uporno slijedila svoj neuhvatljivi san, piše Nova.rs.

“Love at First Sight”

Ljubav na prvi pogled je pomalo pogrešan naziv jer se Hadley Sullivan (Haley Lu Richardson) i Oliver Jones (Ben Hardy) ne zaljubljuju do ušiju samo zato što su dvije nevjerojatno privlačne osobe. Umjesto toga, Hadley i Oliver se nakratko sastaju na aerodromu prije nego što sjednu jedno kraj drugog na dugom letu za Englesku. I tijekom leta stvaraju vezu koja oboje iznenađuje.

Njihova veza je toliko jaka da Hadley donosi odluku krenuti za Oliverom iako oboje imaju obiteljsku dramu s kojom se moraju suočiti prije nego što utvrde mogu li pretvoriti međusobnu vezu u stvarnost.

“The Impossible”

“The Impossible” se penje na vrh Netflixove filmske liste i to ne samo zato što je to filmski debut Toma Hollanda. To je također mučna priča o preživljavanju temeljena na istinitoj priči. Kada je potres u Indijskom oceanu 2004. izazvao tsunami, Henry (Ewan McGregor) i Maria (Naomi Watts) su na odmoru sa svojom obitelji na Tajlandu i pogođeni su ogromnom silom prirode.

Nakon toga Maria je teško ozlijeđena i ostala je sa svojim najstarijim sinom Lucasom (Holland), dok Henry pronalazi svoja druga dva sina na drugoj lokaciji. S toliko ozlijeđenih i mrtvih obitelji će trebati nekoliko malih čuda da preživi.

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“Across the Spider-Verse” postao je rani favorit za Oscara za najbolji animirani film i bio je jedan od najvećih hitova na blagajni ove godine. Nakon događaja iz prvog filma Miles Morale (Shameik Moore) pronalazi veselje u tome da bude prijateljski muški Spiderman, ali mu nedostaju Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) i njegovi drugi prijatelji.

Kada otkrije da postoji Paukovo društvo, tim ljudi-paukova zaduženih za zaštitu postojanja Multiverzuma, ogorčen je otkrivši da izgleda da je on jedini koji nije znao za to. Ali postoji razlog zašto… I to uključuje očekivanu smrt bliske voljene osobe.

“Dune”

Da je tajming bio bolji, Netflix bi dodao “Dune” baš na vrijeme da nastavak stigne u kina idućeg mjeseca. Ali budući da je štrajk glumaca još uvijek u toku, “Dune: Drugi dio” će morati pričekati do 2024. Dobra vijest je da premijera na Netflixu omogućava još većem broju obožavatelja da vide epski znanstveno-fantastični roman Franka Herberta u potpunosti realiziran na ekranu.

“No Hard Feelings”

“No Hard Feelings” je film u kojem se vraća Jennifer Lawrence nakon što je nekoliko godina provela daleko od velikog platna. I svakako ostavlja nezaboravan dojam kao Maddie Barker, žena koja je na rubu toga da izgubi dom i auto zbog problema s novcem.

Zato Maddie prihvaća bizarnu ponudu za posao od Lairda (Matthew Broderick) i Allison Becker (Laura Benanti). Ako Maddie uspije zavesti njihovog sina Percyja Beckera (Andrew Barth Feldman) i izvuče ga iz njegovog oklopa prije nego što ode na koledž, onda može spasiti svoje financijske crne rupe. Na nesreću po Maddie, Percy je možda imun na njene očigledne čari.

“Fair Play”

Luke (Alden Ehrenreich) i Emily (Phoebe Dynevor) su tajni ljubavnici koji rade za hedge fond. Njihov odnos je suprotan politici kompanije zbog čega su ga sakrili. Međutim, njihova se romansa počinje raspadati kada Luke vjeruje da dobija unaprijeđenje koje na kraju dobije Emily.

Dok je Luke na početku podržavao Emilyn uspjeh, ubrzo pokazuje svoju ogorčenost i kod kuće i na poslu. Kako Lukeova ljubomora raste, on postaje sve nestabilniji, do točke u kojoj Emily više ne može biti sigurna da je sigurna s čovjekom kojeg voli.

“Munich: The Edge of War”

Dva prijatelja s koledža nalaze se na suprotnim stranama rata u ovom filmu temeljenom na romanu Roberta Harrisa “Munich” iz 2017., a koji je smješten u pozadini napetog sastanka europskih nacija u Muenchenu 1938. koje će se na kraju naći upetljane u drugi Svjetski rat.

Jeremy Irons glumi premijera Velike Britanije Nevillea Chamberlaina dok George MacKay i Jannis Niewöhner glume bivše kolege sa Sveučilišta Oxford koji postaju nevoljni špijuni.

“The Magician’s Elephant”

Netflix je odnio Oscara za najbolji animirani film za “Pinokio” ​​Guillerma del Tora, ali ima još jedan sjajan animirani film u svojoj ogromnoj biblioteci za stream. “The Magician’s Elephant” adaptira istoimeni roman Kate DiCamillo i priča priču o mladom siročetu po imenu Peter (Noah Jupe).

Peterova jedina želja u životu je pronaći svoju nestalu sestru Adele (Pixie Davis). Preko gatare Peteru je rečeno da mora pronaći mađioničara (Benedict Wong) koji će prizvati slona.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Za ovu kovanicu od 2 eura vlasnik traži 99.000 eura Stručnjak o kovanici od 2 eura koja se prodaje za 99.000: “Interesantan primjer, ali…”