Avril Lavigne, pop punk zvijezda i ikona nultih, stiže u Pulu

Podijeli :

Pixabay

Pop punk zvijezda i ikona nultih, Avril Lavigne 17. lipnja dolazi u Arenu u Puli, u sklopu europske turneje “Love Sux”.

Avril Lavigne je u posljednjih 20 godina ispisala povijest, obarala rekorde i krčila vlastiti put, a u Hrvatsku dolazi na valovima svog najnovijeg studijskog albuma “Love Sux” s kojim se vratila ranim punk korijenima i otvorila još jedno, možda i najhrabrije poglavlje njene bogate karijere.

Osim što je prodala 40 milijuna albuma diljem svijeta, zabilježila je osam nominacija za nagradu Grammy u kategorijama kao što su “Najbolji novi izvođač” i “Pjesma godine” te osvojila osam Juno nagrada, te po jednu MTV Music Awards nagradu i BRIT Music Awards nagradu.

Zaslužila je mjesto u Top 10 na Billboardovoj ljestvici “Best of the 2000s” i drži Guinnessov svjetski rekord kao “najmlađa solo izvođačica na vrhu britanske ljestvice”.

Florence + The Machine stiže u pulsku Arenu, pripremite se na spektakl

Avril je u svijet glazbe ušla sa 16 godina, kada je potpisala prvi ugovor s izdavačkom kućom, da bi već sa 17 objavila debitantski album “Let Go”, koji je sa 16 milijuna prodanih primjeraka postao najprodavaniji kanadski album te osmi najprodavaniji 21. stoljeća. Album je iznjedrio hitove poput “Complicated”, “Sk8er Boi” i “I’m With You” koji su poharali svjetske ljestvice, piše Muzika.hr.

Ništa više nije moglo zaustaviti mladu djevojku buntovnog stava, punk skate izgleda, koja stvara pjesme brzih rifova, pamtljivih melodija i s tekstovima s kojima se mogu mladi mogu poistovjetiti.

Nakon “Let Go” Avril je osigurala trostruku platinastu nakladu za album “Under My Skin” (2004.), dvostruku platinastu nakladu “The Best Damn Thing” (2007.), zlatnu nakladu “Goodbye Lullaby” (2011.), zlatnu nakladu “Avril Lavigne” (2013.), i “Head Above Water” (2019.).

Dubioza kolektiv u kolovozu se vraća u pulsku Arenu – karte su u prodaji

U 2022. Avril se vratila u studio i svojim punk korijenima te objavila album “Love Sux” kojem ne manjka ništa od njene mladenačke energije s početka 2000-tih. Kao gosti na “Love Sux” albumu pojavljuju se vodeća lica pop punk povratka, Machine Gun Kelly, Blackbear, Yungblud, Mark Hoppus iz Blink-182, te Travis Barker kao jedan od producenata albuma te vlasnik izdavačke kuće DTA Records koja je album i objavila. Baker gostuje i u spotu za prvi singl “Bite Me” koji je otkrio kako se nekadašnja pop-punk princeza pretvorila u pravu pop-punk kraljicu.

Turneja će se osim kroz Hrvatsku protezati i kroz Italiju, Španjolsku, Italiju, Njemačku, Francusku i UK.

Kako do ulaznica?

Ulaznice u prodaju kreću 1. prosinca u 10 sati putem sustava Eventim. Cijena ulaznica određena je po kategorijama: stajanje 65€, tribine slobodno sjedenje 77€, parter stajanje 88€ te plato stajanje 150€.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.