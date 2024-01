Baby Lasagna: Nisam znao tko je Habijan, vjerujem da me lajkao zbog razvijenih leđa

Podijeli :

Marko Purišić, umjetničkog imena Baby Lasagna, bio je gost Newsnighta kod našeg Ilije Radića. Favorit ovogodišnje Dore i autor pjesme “Rim Tim Tagi Dim" govorio je o svom glazbenom putu, Dori, ali i ministru Damiru Habijanu.

Purišić je odgovorio na pitanje kako se nosi s popularnošću. “Snalazim se, nalazim načine da upijem ono pozitivno, a da konstruktivno uzmem u obzir ono što je negativno. I imam jako puno posla, nikada nisam bio ovako zauzet”, rekao je glazbenik.

Baby Lasagna dobio je priliku nastupati na Dori umjesto pjevačice Zsa Zse koja je odustala od natjecanja. “Nisam očekivao da ću biti rezerva, a još manje sam očekivao da će netko odustati i da ću ja upasti, a posebno da ću biti favorit. To je nešto van mojih snova”, opisao je.

“Pokušavam taj pritisak pretvoriti u motivaciju i dokazivanje. Uvijek ima i onih koji sumnjaju”, dodao je.

Glazbenik je otkrio da mu je najvažnije kada je njegova najbliža okolina ponosna na njega i na njegov rad. “Reagirali su pozitivno, sretni su i puni podrške. Sve što dolazi do mene od mojih prijatelja je pozitivno”, objasnio je Purišić.

“Ako se nekome sviđa pjesma svidjet će mu se i nastup”

Istaknuo je da je cilj nastupa na Dori da bude neočekivan, bizaran i energičan kao što je i sama pjesma. “Ako se nekome sviđa pjesma svidjet će mu se i nastup i obrnuto.”

Purišić je već nastupao na Dori s bendom Manntra u kojem je bio gitarist. “Ovaj put sam pjevač i autor sam ove pjesme u potpunosti. Ja pišem pjesme za druge ljude, a Baby Lasagna je projekt u kojem ja pišem pjesme onakve kakve želim”, rekao je.

Glazbenik je otkrio zašto baš Baby Lasagna za umjetničko ime i ima li ime značenje. “Nema značenje samo zvuči dobro. Puno modernih repera ima ime baby i ja sam htio biti baby nešto, a lasagna je zvučalo dovoljno apsurdno i smješno”, objasnio je.

“Naravno da nije plagijat”

Obožavatelji švedskog metal benda Pain tvrde da je refren pjesme s kojom se Baby Lasagna prijavio na Doru jako sličan refrenu pjesme “Party In My Head”. Glazbenik je objasnio o čemu se radi. “Naravno da nije plagijat. Hrvatski glazbenici su poslušali pjesmu i rekli da nije riječ o plagijatu nego samo o istom tipu refrena.”

Purišić je rekao da bi mu dobar uspjeh na Dori bio kada bi ušao u prva tri mjesta u natjecanju, a najbolji uspjeh kada bi pobijedio.

Ajme umirem, Baby Lasagna stavi na instagram sliku bez majice, lajka mu ministar gospodarstva Damir Habijan pic.twitter.com/O9yhPsbeDu — GLZR (@glazeface) January 8, 2024

U javnosti je dosta polemike izazvalo lajk ministra Damira Habijana na objavu Purišića, lajk je vrlo brzo uklonjen, a glazbenik kaže da ga nije ni primijetio.

“Meni je sve to bilo smiješno. Ja ne pratim politiku i nisam znao tko je to. Kada sam istražio onda sam vidio da je to onaj nabildani. Vjerujem da me je lajkao zbog razvijenih leđa”, rekao je.

