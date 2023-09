Bruce Springsteen odgodio sve koncerte do kraja godine

Podijeli :

BERTRAND GUAY / AFP

Bruce Springsteen i E Street Band odgodili su sve koncerte koje su imali zakazane do kraja godine kako bi slavni rocker mogao nastaviti liječiti čir na želucu.

“Bruce Springsteen se proteklih nekoliko tjedana nastavio oporavljati od peptičkog ulkusa i nastavit će s liječenjem do kraja godine prema savjetu liječnika. Imajući ovo na umu svi preostali datumi turneje Brucea Springsteena i The E Street Banda bit će odgođeni do 2024.”, stoji u priopćenju.

Novi termini odgođenih koncerata bit će objavljeni sljedeći tjedan, uključujući datume za koncerte koji su otkazani ranije ovog mjeseca. Ulaznice za odgođene koncerte vrijedit će za nove termine, a oni kojima neće odgovarati imat će 30 dana da zatraže povrat novca.

“Hvala svim mojim prijateljima i obožavateljima na dobrim željama, ohrabrenju i podršci”, dodao je Springsteen. “Oporavljam se i jedva čekam da vas sve vidim sljedeće godine.”

