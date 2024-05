Cijela Hrvatska uz Baby Lasagnu

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Još je samo par sati do finala Eurosonga koje se u Hrvatskoj nestrpljivo očekuje još od kraja veljače kada je na Dori pobijedio Baby Lasagna, do tog trenutka široj javnosti nepoznat mladi glazbenik iz Umaga, a danas zvijezda o kojoj pišu i američki mediji poput New York Timesa.

Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić, autor pjesme “Rim Tim Tagi Dim” proslavio se preko noći te uz pomoć prijatelja i obitelji napravio zarazni hit pun pozitivne energije, spojivši heavy metal, techno i rap.

Neobičan, ali energičan glazbeni uradak osvojio je sve hrvatske generacije, od vrtićaraca koji imitiraju njegovu koreografiju do starijih kojima se Marko svidio zbog skromnosti, vrline koja je u njihovo vrijeme bila na cijeni.

Proteklih dana u sjeni događanja oko Eurosonga sastavljala se nova hrvatska vlada, no ni političari, od premijera Plenkovića koji je u Istri u subotu i zaplesao na našu pjesmu nadalje, nisu zaboravili dati podršku hrvatskom predstavniku.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek putem Facebooka poželjela mu je svu sreću, poručivši da je on već pobjednik, jer je svojom glazbom, plesom i pozitivom ujedinio Hrvatsku.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio je fotografiju tabletića na televizoru uz tekst – “Ništa bez tabletića čak i na jutarnjem sastanku”, podsjetivši kako je Baby Lasagna u modu vratio te nekad nezaobilazne kućne ukrase.

Čak je i Državno izborno povjerenstvo (DIP) na svojim stranicama objavilo fotografiju glasačke kutije s tabletićem uz poruku “Sretno, Baby Lasagna!”.

Osim hrvatskih političara u “Rim Tim Tagi Dim” ritmu već danima pleše cijela Hrvatska, zaplesala je i američka veleposlanica u Hrvatskoj, a švedsko veleposlanstvo imalo je i prijem za njega i podupire ga od prvog dana.

Marku Purišiću sreću su poželjeli i brojni sportaši, Hrvatski nogometni savez, Hrvatski olimpijski odbor, kao i Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.

Nisu ga zaboravili ni kulturnjaci – za svog Istrijana navija Pula Film Festival, Muzej grada Zagreba podsjetio je na Eurocata, maskotu Eurovizije 1990. u Zagrebu i svečanu haljinu koju je tada nosila voditeljica Helga Vlahović Brnobić.

MUO je iz svoje zbirke objavio jednu fotografiju mačke, Kazalište Kerempuh ukrasilo je svoje prostore tabletićima, a Rockmark je za ponedjeljak najavio izlazak slikovnice “Baby Lasagna i mačak Stipe – Veliko prijateljstvo”.

I najpoznatiji hrvatski glazbenici svih žanrova poduprli su mladog kolegu, bivši pobjednici Dore davali su mu savjete za nastup, a Severina je prepoznatljivu koreografiju uklopila u svoj koncert, poručivši “Ovo će biti dobra noć za Baby Lasagnu, predosjećam”.

Prijenos finala Eurosonga počinje u 21 sat na Prvom programu Hrvatske televizije i Drugom programu Hrvatskoga radija, no diljem Hrvatske već se danima na svakom koraku osjeća uzbuđenje, a gotovo da i nema onoga tko danas ne razgovara o Baby Lasagni.

Neki su, kao kad igra hrvatska nogometna reprezentacija, ukrasili automobile hrvatskim zastavicama, drugi već nose majice s Lasagninim ljubimcima, mačkama, na displayima ZET-a i HAC-a stoji naslov naše pjesme, a ugostitelji imaju posebno prilagođene ponude.

Mnogi će zajednički pratiti Eurosong na otvorenom, od kojih se najveća okupljanja očekuju u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Puli, Zadru i Markovom rodnom Umagu.

Dok se Hrvatska priprema za veliku pobjedu Eurosong ima i svoju političku stranu.

Prosvjednici ne žele da pobijedi izraelska predstavnica koja sve bolje stoji na kladionicama pa se, kako bi se oslabili njezini izgledi, na društvenim mrežama čak i neslužbeno poziva na glasanje za Baby Lasagnu.

Kako je nizozemski predstavnik izbačen s natjecanja, a trebao je nastupiti peti, večeras će biti jedan manje izvođač do Baby Lasagne koji i dalje nastupa pod svojim rednim brojem 23, a ostaje i isti broj za glasanje.

