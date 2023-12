Clooney otkrio koju svoju ulogu ne bi nikada ponovio: “Nema te droge… Film je promašaj”

Podijeli :

VALERIE MACON / AFP

Glumac George Clooney nedavno je za Entertainment Tonight rekao da "na svijetu nema dovoljno droge koja bi ga natjerala da ponovno glumi Batmana". Glumac jei ranije izjavio da je ova uloga bila jedna od najvećih grešaka u njegovoj karijeri.

Clooney je kultni kostim čovjeka šišmiša prvi put obukao u filmu “Batman i Robin” iz 1997. uz Arnolda Schwarzeneggera i Umu Thurman. Ranije ove godine pojavio se u cameo ulozi Bruce Waynea u posljednjim scenama filma The Flash, a za svoje kratko pojavljivanje želio je nositi isto odijelo koje je nosio i u ranije, ono koje je poznato po gumenim bradavicama na torzu superjunaka.

„Pitao sam: ‘Gdje su moje gumene bradavice?’ Rekli su mi: ‘Možemo li to napraviti bez gumenih bradavica?’, a ja sam odgovorio: ‘Onda to nije moj Batman, zar ne?’“, ispričao je glumac, prenosi Index.

„Film je promašaj“

U podcastu Awards Chatter priznao je da film „Batman & Robin“ nije dobar. Naime, Clooney je film nazvao promašajem i 2019. i rekao da je naučio lekciju. „Morao sam ponovno razmisliti o tome kako radim. Nisam bio samo glumac koji je dobio ulogu u filmu već su me smatrali odgovornim za sam film“, rekao je.

Ben Affleck je od tada preuzeo ulogu legendarnog superjunaka, a Clooney mu je prethodno govorio da ne ide njegovim stopama.

„Zapravo sam razgovarao s njim o tome. Rekao sam mu: ‘Nemoj to raditi.’ To je bilo samo iz mog iskustva“, otkrio je Clooney Howardu Sternu 2020. godine. No, Clooney ipak smatra da je Affleck (51) napravio odličan posao.

Robert Pattinson je posljednji glumac koji je glumio superjunaka u filmu „The Batman“ uz Zoe Kravitz kao Catwoman.

