Serviser raskrinkava mit: Zašto se uređaji često kvare čim im istekne garancija?

Mnogi će reći da su kućanski aparati starijeg datuma proizvodnje kudikamo kvalitetniji i da dulje traju od onih novijih. Mnogi će također reći da imaju hladnjake ili perilice kupljene prije dvadesetak i više godina koje i danas "rade k'o nove".

“Bijela tehnika prosječno traje tri godine i dva do tri mjeseca, elektronika dvije godine i jedan mjesec, a mali kućanski aparati dvije godine. Čak 94 posto hrvatskih građana smatra da su uređaji prije trajali dulje”, kazala je u rujnu ove godine hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan kada je, kao izvjestiteljica za tu temu, najavila da će do 2025. godine u Europskoj uniji stupiti na snagu zakon koji će zabraniti programirano kvarenje uređaja.

Nedavno nam je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, govoreći o najčešćim pritužbama građana, kazala da se “podjednako kvare i skupi i jeftini uređaji, i oni poznatih marki kao i oni ‘bezimeni'”.

Ne kvare se programirano, ali lakše se lome

Jesu li noviji uređaji zaista napravljeni da kraće traju te kvare li se jednako često i skupi i jeftini kućanski uređaji, iz prve ruke najbolje znaju serviseri. Na naše pitanje je li točno da su kućanski uređaji programirani da nakon nekog vremena, a najčešće odmah po isteku jamstvenog roka, prestanu raditi, vlasnik servisa Elekom iz Zagreba Damir Čepo odgovorio je: “Teško!”

“Uzmimo za primjer usisivač. Ne možete reći da mu je elektromotor napravljen tako da se odvrti pet tisuća puta i da nakon toga stane. Jednostavno, to se ne može unaprijed odrediti”, kaže.

Ono, pak, što je ranije bilo kvalitetnije, kaže Čepo, jesu materijali od kojih su izrađeni kućanski uređaji.

“Problem je reciklirana plastika koja se sada koristi. Ta je plastika slabije čvrstoće pa su puknuća kućišta češća. Ako vam neki takav uređaj padne na pod, puno lakše se može slomiti”, dodaje.

“Neki proizvodi ne bi trebali biti na tržištu”

Dugotrajnost uređaja, kaže Čepo, ipak najviše ovisi o tome kako se ljudi brinu o njima.

“Kad već govorimo o usisivačima, mnogi ne znaju da treba redovito mijenjati filtere na njima. Oni štite motor i sprječavaju sitne čestice prljavštine da stignu do motora. Kada je filter zagušen, propusnost zraka nije više kakva treba biti pa motor radi pod puno većim opterećenjem i dogode se kvarovi uređaja“, ističe.

To se, dodaje, najčešće događa unutar godinu do godinu i pol nakon kupovine, kada su uređaji obično još pod jamstvom.

“Ljudi smatraju da je bilo kakvo održavanje uređaja unutar jamstvenog razdoblja nepotrebno, da ne treba mijenjati filtere na usisivaču ili čistiti kamenac na parnom glačalu. Pa kad jamstveni rok istekne i uređaj se pokvari, ispada da je tako programirano. Uzmite za primjer automobil koji također ima jamstveno razdoblje. To ne znači da za to vrijeme nećete mijenjati ulje ili odvesti ga na servis. Puno je jednostavnije reći “imam jamstvo” pa smatrati da je za apsolutno sve što se dogodi unutar tog razdoblja odgovoran proizvođač. Iz iskustva mogu reći da je načelno najveći problem slabo održavanje uređaja. Naravno, ima i proizvoda koji se uopće ne bi trebali naći na tržištu”, objasnio je Čepo.

Kupovina jeftinog uređaja nosi veći rizik

Većini kupaca, napominje, draže je kupiti jeftiniji proizvod, ali to nosi i rizik. Isprva prolaze jeftinije, a kasnije, kada ne mogu naći ovlašteni servis ili kad nema rezervnih dijelova – nastaju problemi. No načelno, razlike između skupih i jeftini(ji)h proizvoda nisu toliko velike. Serviser Čepo tumači u čemu je stvar.

“Uzmimo za primjer aparat za kavu koji je potpuno automatiziran, s mlincem i svime što imaju i aparati za kavu u kafićima, samo u malome. Razlika između takvog najjeftinijeg i najskupljeg uređaja je i do 700 eura. Proizvođač napravi top model takvog aparata koji ima sve i košta, recimo, 1000 eura. Onda s njega proizvođač “skida” određene dijelove – digitalni displej, cjevčicu za mlijeko i slično sve dok ne dođe do najjeftinijeg modela od 300 eura. Generalno gledajući, to je isti uređaj, a ako želite skuplji vi dodatno plaćate dijelove za koje smatrate da su vam potrebni. Drugi je par rukava način na koji proizvođači pristupaju svome proizvodu. Jedni će napraviti skuplji i kvalitetniji uređaj koji neće imati puno kvarova. Drugi će napraviti malo lošiji uređaj, ali će biti puno fleksibilniji kada su u pitanju servisni dijelovi”, kazao je.

