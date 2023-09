Damir Imamović za N1 o novom albumu: Pjevam o ljubavi dva vojnika iz Sarajeva

Podijeli :

Pjevač i autor sevdalinki Damir Imamović, gostovao je u N1 Newsnightu uoči zagrebačkog koncerta u petak 29. rujna.

Nastup će se održati u kazalištu Kerempuh i kroz njega će Imamović promovirati novi album The World and All That It Holds. Samim time, većina pjesama na koncertu bit će s njega. O kvaliteti njegovog najnovijeg izdanja najbolje govori činjenica da ga je britanski Guardian proglasio albumom mjeseca.

Album Damira Imamovića proglašen najboljim World Music Albumom u Europi

“Da, to je album koji sam objavio prije nekoliko mjeseci za američki Smithsonian Folkways i otuda engleski naziv. Nastao je na čudan način, kao soundtrack za novi roman bosansko-američkog književnika Aleksandra Hemona, koji nosi naslov kao i album. U jednom trenutku sam shvatio da to mora biti i novi album”, kazao je Imamović pa nastavio o suradnji s Hemonom:

“Bilo je vrlo zbunjujuće u početku, kako napraviti soundtrack za roman, ali smo odlučili napraviti zajednički imaginarni svijet. Palo mi je napamet napisati nekoliko kompozicija koji se tiču radnje njegova romana. Riječ je o ljubavnoj priči dvaju austrougarskih vojnika iz Sarajeva u vrijeme Prvog svjetskog rata. Oni jedan drugome pjevaju te pjesme.”

Kako je bilo pisati pjesmu o homoseksualnoj ljubavi dvaju vojnika otprije više od sto godina.

“Ljubav je ljubav, nebitno da li danas ili onda. Veći problem mi je bio pjevati na španjolskom iz 15. stoljeća jer ne govorim taj jezik”, prepričao je Imamović te otkrio da će roman uskoro biti dostupan na hrvatskom.

Imamović je dobitnik nekoliko domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja, između ostalih i “Najbolji umjetnik Europe” na dodjeli Svjetskih glazbenih nagrada za 2021. u organizaciji britanskog glazbenog magazina Songlines.

