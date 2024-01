Danska kraljica odala dirljivu počast nasljednici: “Bila sam tako ponosna na nju”

Podijeli :

Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP

U dokumentarcu objavljenom uoči povijesne abdikacije ove nedjelje, još uvijek aktualna kraljica Margrethe odala je dirljivu počast svojoj voljenoj snahi, budućoj kraljici Mary.

Princ Frederik svojedobno se raspričao o svom odnosu sa suprugom, princezom Mary, a ta njegova ispovijest ponovno je došla u središte pozornosti zahvaljujući starom dokumentarcu koji je ponovno postao aktualan, a u kojem su on, kao i njegova majka, još uvijek aktualna danska kraljica Margrethe, odali počast novoj kraljici rođenoj u Australiji, piše tportal.

Riječ je o iznenađujuće intimnom dokumentarcu nazvanom “May Way: Crown Prince Frederik 50 Years”, koji je napravljen 2018. za dansku televiziju, a koji je Dancima pružio neviđen pristup onome što se događa iza zidova palača te pružilo uvid u odnos princeze Mary i princa Frederika.

I oni su sami sudjelovali u dokumentarcu, a prikazane su i snimke još do tada neviđene koje prikazuju kako se Frederik i Mary pripremaju za kraljevske zaruke, ali i kućne obiteljske snimke na kojima voze bicikle, kampiraju i igraju nogomet s djecom – princem Christianom, princezom Isabellom te blizancima, princom Vincentom i princezom Josephine.

Frederik je tada rekao kako je susret s Mary za njega bio sudbonosan, ali je i odredio njihovu budućnost. Zahvaljujući njoj shvatio je tko je on zapravo, a zajednički su donijeli odluku da svoju djecu odgajaju drugačije od onoga kako je Frederik bio odgajan. On je, kaže, svoje roditelje kraljicu Margrethe i pokojnog princa Henrika viđao uistinu rijetko.

Nova danska kraljica od djevojke iz susjedstva postala je nova miljenica javnosti, evo i kako Danska kraljica objavila da će abdicirati: “Potakla me na razmišljanje o budućnosti”

“Danas sam ono što jesam zahvaljujući utjecaju moje supruge Mary. Kao da joj je bilo suđeno da postane princeza jer ona to uistinu je i u tome uživa i to voli. To je velika sreća i za mene da mogu spavati pored svog najboljeg savjetnika”, rekao je princ Frederik.

Oglasila se i kraljica Margrethe koja je rekla da trenutak kada ju je njezin sin upitao želi li upoznati Mary Donaldson bio onaj kada je shvatila da je riječ o ozbiljnoj vezi. Prisjetila se i njihovog vjenčanja 2004. kada se bivša marketinška djelatnica iz Sydneyja udala u najstariju europsku kraljevsku obitelj.

“Još je uvijek vidim kako stoji tamo tog toplog dana. Izgledala je tako prirodno i nije se nimalo bojala. Bila sam tako ponosna na nju”, rekla je kraljica koja je sa svojom snahom ostvarila iznimno blizak odnos.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Milanović prozvao Plenkovića: “Zapiknuo je mjesto Charlesa Michela i sad se igraju velike igre” Uz ovaj trik vaše će banane ostati žute i jestive i nakon 15 dana