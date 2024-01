Milanović prozvao Plenkovića: “Zapiknuo je mjesto Charlesa Michela i sad se igraju velike igre”

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je danas u Splitu na svečanoj primopredaji dužnosti zapovjednika Hrvatske ratne mornarice (HRM) nakon čega je dao izjavu za medije.

Milanović je rekao da nije donesen dugoročni plan razvoja Oružanih snaga koji donosi Sabor uz suglasnost predsjednika Republike. “Hrvatskoj treba jedan malo veći brod i trebamo ove brodove koji se pacaju ili ne pacaju koji su upisani na brodogradilište a ne na ratnu mornaricu, te brodove treba završiti. Prošlo je desetljeće.”

Osvrnuo se na mogćnost uvođenja obveznog vojnog roka. “Za vojni rok – o tome treba razgovarati. To nijednostavno. Koliko je to ljudi, jesu li samo muškarci, gdje ih smjestiti… Moguće je vratiti, ali vrlo komplicirano i onaj tko to predlaže treba dati detalje. To je legitimna tema.”

“Je li se Pejčinović Burić povukla da bi tu poziciju namjestila Andreju Plenkoviću?” Tko će na izborni megdan Milanoviću? Puhovski: “Jedna osoba imala bi šanse, ali…”

Komentirao je i izbor novog glavnog državnog odvjetnika, navodećid a se u SAD-u na izborima kandidiraju na izborima. “Ovi naši su svi političari, ali neiskreniji, jer nikad neće biti u politici, neće na izbore, ali su non-stop u javnosti.”

“Odabrao ju je Plenković, sad mu ne valja”, rekao je o aktualnoj glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek i Plenkovićevim kritikama na račun komunikacije DORH-a prema javnosti. “Državni odvjetnik, tužitelj, to je puno pravilnije… To je tužitelj, on proganja u interesu države, a još bi nam trebao i tumačiti zašto nešto jest ili nije napravio.”

Osvrnuo se na izmjene Kaznenog zakona. “Plenković bi htio hapsiti one koji objave podatke iz istrage. Podsjetit ću vas, istraga je bila tajna iz nekog razloga. Ta aura fascinacija tajnosti je maknuta. Zašto DORH nikad dok ej mogao pokrenuo postupak progona onih koji dilaju medijima? zato što je to radio DORH, morali bi tužiti sami sebe. Evo Plenkovića, enter Plenković. Zašto je on za represiju da javnost sazna? Sve što znamo o muljažama njegovih ljudi znamo jer su podaci iz istraga curili. Tko god dođe pod udar tog zakona, ja ću ga pomilovati!”

Dodaje da novinari po tom zakonu ne mogu odgovarati i ne mogu biti ni poticatelji. “Neće ih optužiti, ali će ih maltrtirati, tjerat će strah u kosti. To je 2024., Hrvatska je nazadovala od Sanadera u svemu.”

Milanović se osvrnuo i nadolazeće izbore. “Ove godine su jedni važni izbori – izbori za Hrvatski sabor. Europarlamentarni izbori nisu važni izbori za RH ni za jednu zemlju. Predsjednički isto nisu važni kao parlamentarni i dolaze nakon svega. Opet moram reći, ovo što jedan čovjek izvodi, jedan čovjek a ne cijeli HDZ, bezobrazna je privatizacija vlasti i politike izbornog procesa u vlastitu korist koju Hrvatska nikad nije vidjela i pitanje je hoće li opet.”

“Plenković je zapiknuo mjesto Charlesa Michela”

“Izbori u RH se prilagođavaju privatnom Plenkovićevom interesu”, rekao je, podsjećajući na posljednje poteze Charlesa Michela i njegovu najavu da će ići na europarlamentarne izbore, ponovno naglašavajući da ti izbori nisu bitni. “Nisu bitni za 90% naših ljudi, bitni su Plenkoviću.”

Stručnjak za N1 objasnio može li Milanović poništititi izbor glavnog državnog odvjetnika Plenković: Samo sudionici postupka mogu odgovarati zbog curenja informacija, ne novinari

“On je zapiknuo mjesto Charlesa Michela i sad se tu igraju velike igre i hrvatska javnost to mora znati. Michel odlazi, odlazi ranije, i umjesto u 11. mjesecu završava 1.7. i EU je u problemu jer većina ne žli da Orban bude privremeni šef Vijeća nego traže rješenje – idealno za Plenkovića, ali izvoli to podijeli s javnosti”, nastavio je predsjednik.

“Imaš tu ambiciju, okej, to su tvoji privatni planovi, bolje da je Hrvat – pa i Plenković, unato 30 ministara koji su otišli”, dodao je.

Osvrnuo se i na prelet američkih aviona nad BiH 9. siječnja. “Amerikanci i Englezi lete preko Hrvatske i imaju otvoren koridor. Prolaze preko BiH. Par zrakoplova je letjelo preko Hrvatske, to je naše, rutinski, jer su to dog s Sarajevom, preko nas se prešlo kao preko prljavog tepiha. Bila je neka vježba u BiH… Misija Althea osigurava sigurnost u BiH. Lete preko Hrvatske jer im je to komotno. Mogu preko Crne Gore, ali komotnije preko Hrvatske. Mi smo nekolkiko puta zahtijevali da se uključimo u Altheu, ali kad je misija počinjala nismo bili članica ni NATO-a ni EU-a pa nismo mogli biti. U međuvremnu su nas primili u NATO i EU, ali ne u Althea jer smo sumnjivi.”

“Imam tamo pravo biti isto koliko tamo pravo biti ima i – nagradno pitanje – Senegal, Burma ili Turska. Turska je tamo. Po kojoj osnovi. I Austrija, koja uopće nije u NATO-u”, dodao je Milanović.

“Kako mogu letjeti preko Hrvatske? Pa mogu šta hoće. A što Hrvatska traži? Mi bismo možda imali dva alocirana čovjeka, možda ne bi nikog poslali. Pa ne bi se gurali tenkovima. Pitanje je dostojanstva”, istaknuo je predsjednik.

Na pitanje na kraju presice o tome kako Darko Milinović slikama provocira ministra Habijana, Milanović je konstatirao da je novi HDZ-ov ministar “100 posto gej”. “To su pitanja osobne intime, nekih osobnih opredjeljenja ili zadatosti, je li netko gej ili nije. U tim stvarima ne sudjelujem”, konstatirao je Milanović.

“A je, jel?” pitao je netko od novinara. “Sto posto. Pa Habijan je gej, ne”, rekao je Milanović. “Nije čovjek u ormaru, živi normalan život”, na konstataciju novinara da ga je “izvadio iz ormara”.

“Novi francuski premijer je gej. Ako ti je jedina odlika da si gej, to nije dovoljno, sorry. To ne znači ništa. Ali ako želiš da se to zna, da imaš pride, ok, prihvaćam te. Prihvaćao sam te i ranije. Ali ako je to napravio Milinović, to je napravio pogrešno. Ljudima se ne rugaš radi toga. Čak i ako to previše ističu. To ti ne može biti identitet, to je samo dio tvog identiteta”, rekao je. “Ako želimo biti zapadno društvo, kom krivo, kom pravo”, zaključio je.

