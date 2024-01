Plenković vraća Milanoviću: Čuo sam da on pikira na mjesto glavnog tajnika NATO-a

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković prisustvovao je u Đakovu na 16. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Na početku je zahvalio svima koji su sudjelovali na Savjetu. “Ovo je kontinuitet naše politike jer je fokus Vlade od početka bio na Slavoniji Ostvarili smo 2,5 milijardi eura ulaganja u razne projekt i pomogli rast ovih pet županija”, rekao je.

“Ovaj projekt ima zadatak da digne Hrvatsku na prosjek EU-a, ali i regije u Hrvatskoj. Pozdravljam povratak Hrvatske vojske u Beli manastir, to je projekt koji će do 2026. realizirati ministar Anušić”, dodao je.

Osvrnuo se na afričku svinjsku kugu i ponovio tezu o dvije Hrvatske.

Na pitanje o niskim plaćama u Slavoniji i iseljavanu rekao je da se ljudi koji žive u Slavoniji sjećaju vremena prije i što je sve napravljeno. “Broj projekata koji je realiziran je toliko velik da Slavonija izgleda osjetnu drugačije. Rekli smo i ovdje da nećemo koridor VC5 napraviti kao brzu vestu nego kao autocestu i to će sada biti europski koridor, pa smo otvorili regionalni centar za voće i povrće da naši poljoprivrednici mogu pohraniti svoje proizvode, tu je najvažniji projekt zdravstva, a to je novi KBC Osijek. Ja sam vidio te nacrte, to izgleda stvarno impresivno”, naveo je i dodao da i drugi dijelovi dobivaju obnovljene bolnice, a da će Zagreb dobiti cijeli niz novih bolnica nakon obnove od potresa.

Ponovio je da plaće rastu u cijeloj zemlji i da je “napredak očit”.

O odluci Vrhovnog suda o vještačenju u Agrokoru kaže da ne zna o tome ništa i da se DORH treba očitovati.

Na izjave predsjednika Milanovića kaže da je pročitao što je rekao. “Imali smo dva tri dana orkestriranog zgražavanja i patničkog napora nekih medija si lijevih političkih stranaka u vezi jednog mog usputnog komentara vezano za jedne medijske kuće. To smo jučer zajednički rekli što je onkraj zakona, a što polulegalno. To je trajalo dva dana i bio je veliki “hype” lijevog medijskog političkog svijeta, strašno su se uzbudili oko toga”, rekao je.

“Zamislite da ja sada krenem govoriti tko je od političara i novinara govoriti tko je koje seksualne orijentacije. Vjerojatno bi ovi siti ponosno proglašavali staljinistom, Vučićem, diktatorom, faraonom, najdivljijim i najnekulturnijim čovjekom i slično. Što će se sada dogoditi, sada će oni svi šutjeti kao šti su šutjeli kada je Milanović novinara N1 nazvao političkim agitatorom. Ponovno dvostruki standardi, moraju svi vidjeti te dvije Hrvatske”, dodao je.

“Milanović je očito zavšio plandovanje od mjesec dana i sada će malo pljucat’ onima koji su radili i izgovarati stvari na koje će se smijati lijeva politička scena. Da je obrnuto to bi sada pljuštalo od naslova, pisalo bi se u Bruxelles itd. Većina vam je ljudi skroz kul i normalna i oni će to tako vidjeti”, naveo je Plenković.

“Bit je da ga društvo, akteri, moralizatori, i slični nešto kažu, a ne ja, ako ja kažem vi ćete reći evo ga sad”, dodao je.

O Milanovićevoj izjavi da je zapikirao mjesto Charlesa Michela kaže da je on čuo da “bruje NATO krugovi da on želi biti glavni tajnik NATO-a i da želi naslijediti Stoltenberga”.

Kaže da je njegov plan pobijediti na parlamentarnim, europskim i predsjedničkim izborima. “Imate narativ oporbe koji osam godina govore da idem u Bruxelles. To govori da se bave tračevima. Ja se s njim ne družim, on se hrani nekim tračevima, i osim njega to nigdje nisam čuo, ni u jednom europskom mediju. Oni i ovi iz Mosta samo gledaju kako da nas se riješe, kada već ne mogu putem Bezuka koji puca na nas, na izborima onda kažu hajde da te se riješimo u Bruxellesu”, rekao je.

“Ja mislim da je on jako opterećen čovjek. On je prepametan da bi ovako nešto učinio slučajno”, ustvrdio je.

