Jadranka Kosor javila se iz bolnice gdje provodi Valentinovo: “Bolno”

Bivša premijera Jadranka Kosor krajem listopada prošle godine bila je na operaciji koljena. Krajem siječnja na društvenoj mreži X, na kojoj je dosta aktivna, javila se s rehabilitacije u Varaždinskim toplicama, a sad je otkrila da je ponovno u bolnici gdje je operirala drugo koljeno.

“Valentinovo. Drugo koljeno zaljubljeno u Kinetek. Bolno. Pozdrav lajnici”, napisala je Kosor na toj društvenoj mreži.

Brojni pratitelji poželjeli su joj brz oporavak na drugoj operaciji kojoj se podvrgnula u zadnjih nekoliko mjeseci.

“Hvala svima koji su mi pomagali u Varaždinskim toplicama. Do skorog viđenja, s drugim koljenom”, napisala je bivša premijerka uz fotografije s rehabilitacije u siječnju.

“Operirala sam koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove. I zato sam odlučila riješiti taj problem. Operirao me vrsni ortoped, specijalist za koljena, profesor Miroslav Hašpl u kojeg imam veliko povjerenje. Sad je sve još uvijek malo komplicirano i bolno, ali nadam se da će sve biti dobro, puno bolje nego što je bilo. Evo, već sam danas malo prohodala po sobi. Oporavak je krenuo i to ide relativno brzo. U bolnici ću biti još pet-šest dana, a onda slijedi rehabilitacija koja će trajati tri-četiri tjedna” kazala je Kosor za Večernji list nakon operacije.

