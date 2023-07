Klasik iz 60-ih za koji nikad niste čuli: Oddesey and Oracle slavi 55 godina

Podijeli :

RICK DIAMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Snimljen u popularnom Abbey Road studiju tijekom 1967. godine, "Odessey and Oracle" The Zombiesa je obilježen prepoznatljivim zvukom mellotrona, ostavljenog od strane Johna Lennona nakon završetka kultnog albuma "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Iako kritika nije bila oduševljena u početku, "Odessey and Oracle" je s vremenom stekao status kultnog klasika i redovito se pojavljuje na popisima najboljih albuma svih vremena.

Prilikom stvaranja ovog psych-pop remek-djela, Rod Argent je maestralno upravljao Lennonovim mellotronima, stvarajući bogate orkestralne teksture koje je nadopunjavao klavirom i čembalom.

Upravo taj zvuk se danas smatra ključnim za razvoj progresivne glazbe, zajedno s drugim opojnim, baroknim remek-djelima kao što su Pet Sounds i Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Tijekom 90-ih, ovaj glazbeni stil doživio je preporod pod nazivom chamber pop. The Zombies su imali odane fanove koji su inspirirani tim stilom osnovali vlastite bendove, među kojima su se istaknuli The High Llamas, Belle and Sebastian te brojni bendovi iz japanskog shibuya-kei pokreta. KVIZ Možete li prepoznati ove kultne glazbene grupe?

Unatoč neospornoj kvaliteti ovog albuma, njegov skromniji status unutar glazbenih anala može se pripisati raspadu benda prije samog izdanja. Razilaženja unutar grupe rasplamsala su se tijekom snimanja albuma, a situaciju je dodatno otežao skroman budžet za snimanje. Prva dva singla, Care of Cell 44 i Friends of Mine, nisu postigla očekivani uspjeh, što je dovelo do postupnog gubitka publike. Bend se konačno razišao nakon posljednje svirke sredinom prosinca 1967. godine.

Nakon raspada, dva originalna člana su nastavila s uspješnim karijerama. Rod Argent je osnovao hard rock bend Argent, dok je Colin Blunstone snimio nekoliko uspješnih solo albuma 1970-ih.

