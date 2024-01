Koncerti koji nas čekaju u Hrvatskoj i Europi u 2024.

Britanski glazbenik, najpoznatiji kao frontmen grupe The Police, održat će koncert u Areni Zagreb u sklopu svjetske turneje, 27. svibnja. Na koncertu će uz vlastite velike hitove izvesti i neke od klasika iz repertoara grupe The Police. Ulaznice su dostupne za kupnju putem sustava Eventim i na njihovim ovlaštenim prodajnim mjestima.

Avril Lavigne

Kraljica pop-punk žanra i jedna od najpopularnijih glazbenica ranih 2000-ih, Avril Lavigne dolazi u pulsku Arenu 17. lipnja. Ovaj koncert jedna je od stanica u sklopu turneje kojom promovira najnoviji studijski album Love Sux. Avril je stupila na scenu još kao tinejdžerka, a karijera joj obiluje nezaboravnim hitovima poput Girlfriend, Complicated i Sk8er Boi. Vijest o premijernom nastupu u Hrvatskoj izazvala je oduševljenje javnosti, posebno među onima koji su odrasli uz njezine hitove. Ulaznice su dostupne za kupnju putem sustava Eventim i ovlaštenih prodajnih mjesta.

Smashing Pumpkins

Po prvi put u Hrvatskoj, u okviru INmusic festivala, domaćoj publici predstavit će se i Smashing Pumpkins, jedan od najutjecajnijih alternativnih rock bendova svih vremena. Najpoznatiji po svom konceptualnom albumu Mellon Collie and the Infinite Sadness, koji je donio hitove poput Bullet With Butterfly Wings i 1979, Smashing Pumpkins su kroz godine prošli kroz brojne turbulencije i izmijenili postave, a ovom prigodom, uz frontmena Billya Corgana, imat ćemo priliku vidjeti i dva originalna člana, Jamesa Ihu i Jimmya Chamberleina, koji su se trajno vratili u bend 2018. godine. Trodnevne festivalske ulaznice mogu se kupiti putem službenog festivalskog webshopa, a uz Smashing Pumpkins, povrđeni su i The National, The Gaslight Anthem, Viagra Boys, Sleaford Mods, Hozier, Paolo Nutini i Dogstar.

Simple Minds