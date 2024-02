Meghan i Harry napravili nevjerojatan potez i svojoj djeci promijenili prezime

Podijeli :

Iako su se službeno prezivali Mountbatten-Windsor, kako je stajalo i u rodnom listu njihovog četverogodišnjeg sina, princa Archieja, kojeg je javnost imala prilike vidjeti, Meghan Markle i princ Harry novim su potezom šokirali sve.

Naime, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa odlučili su sinu Archieju i dvogodišnjoj kćerkici Lilibet promijeniti prezime, kako bi “objedinili” obitelj, pa su njih dvoje sada poznati kao Archie Sussex i Lilibet Sussex.

To saznanje, koje je otkriveno sinoć, zapravo je samo slijed događaja posljednjih dana, a koje je otpočelo lansiranjem web stranice Sussex.com, u kojem Harry i Meghan cijelo vrijeme ističu i naglašavaju svoje titule vojvode i vojvotkinje od Sussexa, a na posebnom mjestu je i grb kojeg je Meghan Markle dobila kao dar od pokojne kraljice Elizabete II.

Upravo zbog toga mnogi smatraju kako su potezi posljednjih dana zapravo izdaja prema pokojnoj kraljici kojoj su 2020., kada su napuštali kraljevsku obitelj i započinjali novi život u Americi, dali obećanje kako titulu i prezime neće koristiti kako bi se financijski okoristili.

Izvor blizak Harryju i Meghan rekao je za Times: “Istina iza ove stranice je vrlo jednostavna – od krunidbe kralja obitelj po prvi puta ima isto prezime i to je velika stvar. To predstavlja njihovo ujedinjenje i to je trenutak zbog kojeg moraju biti ponosni”, prenosi tportal.

