Mnoge zabrinula objava Eurosonga nakon polufinala: “Hoće li oštetiti favorite?”

Jessica Gow / TT / TT News Agency / AFP

Na službenim stranicama Eurosonga objavljen je dio redoslijeda nastupa u finalu. Uz Hrvatsku stoji "odabir producenata". To znači da će producenti emisije odlučiti kada će nastupati Baby Lasagna - u prvom ili drugom dijelu emisije. Ovisit će to i o rezultatima druge polufinalne večeri.

Ovo je novost na Eurosongu pa je informacija zbunila brojne fanove koji su se javili u komentarima. “Što to znači? Trebamo li se bojati da ćete oštetiti najveće favorite?”, “Bojim se da to nije dobra stvar, bolje bi bilo da je random odabir. Hoće li to utjecati na plasman?”, pitaju se neki.

Zna se tek da će u drugoj polovici finalne emisije nastupati Slovenija, Finska i Cipar, a u prvoj Litva, Irska i Luksemburg. Uz Hrvatsku, producentima su prepuštene i Srbija, Portugal te Ukrajina, prenosi Index.

