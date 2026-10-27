NOAH WYLE
Žene su ga obožavale još devedesetih, sada je i službeno najseksi muškarac na svijetu
Noah Wyle (55) proglašen je najseksepilnijim muškarcem 2026. godine u izboru časopisa People. Glumac, koji je posljednjih godina doživio veliki profesionalni povratak, tako je dobio još jedno priznanje u razdoblju u kojem ponovno osvaja televizijsku publiku.
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#NoahWyle is PEOPLE’s 2026 #SexiestManAlive! Watch our video interview in the #PeopleApp, and read the full issue two days early as a #PeopleVIP. https://t.co/QeP1StmEJb 📷️: Jeff Lipsky https://t.co/PsRXGZWrea— People (@people) October 27, 2026
Glumac Noah Wyle, kojeg je publika zavoljela kao doktora Johna Cartera u kultnoj seriji „Hitna služba”, ponovno je u središtu pozornosti zahvaljujući seriji „The Pitt”. Njegova privlačnost danas se ne temelji samo na izgledu, nego i na karizmi, zrelosti i šarmu koji s godinama ne blijedi.
Wyle je milijunima gledatelja ostao u sjećanju kao mladi, pomalo nesigurni, ali iznimno simpatični doktor John Carter iz serije „Hitna služba” (ER). Upravo ga je ta uloga tijekom devedesetih pretvorila u televizijsku zvijezdu i jednog od omiljenih glumaca svoje generacije.
No second opinion needed. 📷 #NoahWyle is PEOPLE’s 2026 #SexiestManAlive! Watch our video interview in the #PeopleApp, and read the full #SexiestManAlive issue two days early as a #PeopleVIP. Photographer: Jeff Lipsky Cinematographer: Eric Longden Groomer: Rachel Burney Stylist: Mark Holmes Props: Wooden Ladder Production: Snog Productions— People (@people) October 27, 2026
Seksepil koji dolazi s godinama
Wyleova privlačnost ne uklapa se nužno u stereotip holivudskog zavodnika. Njegov šarm mnogo više proizlazi iz prirodnosti, inteligencije, smirenosti i samopouzdanja nego iz potrebe da se nametne izgledom.
Sa sijedim vlasima, zrelijim izgledom i prepoznatljivim osmijehom pokazuje da godine ne moraju biti prepreka privlačnosti. Naprotiv, upravo su životno iskustvo i autentičnost dio njegova današnjeg šarma.
Izbor Noaha Wylea za najseksepilnijeg muškarca 2026. tako se može promatrati i kao svojevrsno priznanje drukčijoj vrsti muške privlačnosti – onoj koja se ne temelji samo na mladosti i fizičkom izgledu, nego i na iskustvu, karakteru i karizmi.
A ako je suditi prema njegovu velikom televizijskom povratku, Noah Wyle u 55. godini proživljava jedno od najzanimljivijih razdoblja svoje karijere.
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