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NOAH WYLE

Žene su ga obožavale još devedesetih, sada je i službeno najseksi muškarac na svijetu

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N1 Info
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27. lis. 2026. 13:38
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Shutterstock

Noah Wyle (55) proglašen je najseksepilnijim muškarcem 2026. godine u izboru časopisa People. Glumac, koji je posljednjih godina doživio veliki profesionalni povratak, tako je dobio još jedno priznanje u razdoblju u kojem ponovno osvaja televizijsku publiku.

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Glumac Noah Wyle, kojeg je publika zavoljela kao doktora Johna Cartera u kultnoj seriji „Hitna služba”, ponovno je u središtu pozornosti zahvaljujući seriji „The Pitt”. Njegova privlačnost danas se ne temelji samo na izgledu, nego i na karizmi, zrelosti i šarmu koji s godinama ne blijedi.

Wyle je milijunima gledatelja ostao u sjećanju kao mladi, pomalo nesigurni, ali iznimno simpatični doktor John Carter iz serije „Hitna služba” (ER). Upravo ga je ta uloga tijekom devedesetih pretvorila u televizijsku zvijezdu i jednog od omiljenih glumaca svoje generacije.

Seksepil koji dolazi s godinama

Wyleova privlačnost ne uklapa se nužno u stereotip holivudskog zavodnika. Njegov šarm mnogo više proizlazi iz prirodnosti, inteligencije, smirenosti i samopouzdanja nego iz potrebe da se nametne izgledom.

Sa sijedim vlasima, zrelijim izgledom i prepoznatljivim osmijehom pokazuje da godine ne moraju biti prepreka privlačnosti. Naprotiv, upravo su životno iskustvo i autentičnost dio njegova današnjeg šarma.

Izbor Noaha Wylea za najseksepilnijeg muškarca 2026. tako se može promatrati i kao svojevrsno priznanje drukčijoj vrsti muške privlačnosti – onoj koja se ne temelji samo na mladosti i fizičkom izgledu, nego i na iskustvu, karakteru i karizmi.

A ako je suditi prema njegovu velikom televizijskom povratku, Noah Wyle u 55. godini proživljava jedno od najzanimljivijih razdoblja svoje karijere.

Teme
noah wyle najseksi muškarac na svijetu časopis people

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