Ovo dugo nismo vidjeli: Na vrhu hrvatske top-liste prodanih albuma – svećenik

Kompilacija 50 originalnih pjesama koje izvodi fra Šito Ćorić nalazi se na broju jedan Top-liste prodaje domaćih albuma.

Ovim rezultatom, prvi puta od 5. prosinca 2018. je jedno izdanje duhovne glazbe na vrhu liste najprodavanijih naslova.

Fra Šito Ćorić prvi je izvođač duhovne glazbe od sastava Emanuel na vrhu Top-liste prodaje. Isto tako, kompilacija njegovih snimaka jest treća kolekcija singlova jednog izvođača na broju jedan ove godine. Ranije ove godine na vrhu su sa svojim kompacijskim izdanjima boravili Parni valjak (Vrijeme ljubavi, 18. siječnja) i Fit (The Best of – 40 godina (1982. – 2022.), od 21. lipnja do 19. srpnja).

50 originalnih pjesama fra Šite Ćorića je ukupno 11. album na prvom mjestu liste u 2023. godini i peti objavljen ove godine, a da se našao na vodećoj poziciji u tekućoj kalendarskoj godini.

Tjedna top-lista prodaje Hrvatske diskografske udruge nastaje na osnovu kompiliranja podataka sa 164 prodajna mjesta iz Hrvatske i internetskih trgovina diskografskih kuća.

