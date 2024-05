Preminuo kultni glazbenik Steve Albini: Producirao je posljednji album Nirvane

Podijeli :

Edd Westmacott / Alamy / Alamy / Profimedia

Frontmen grupa Shellac i Big Black, koji je producirao albume za Nirvanu, Pixies i PJ Harvey, umro je od srčanog udara u 62. godini.

Steve Albini, frontmen Shellaca i Big Blacka, kultnih grupa američkog nezavisnog rocka, preminuo je danas od srčanog udara, potvrdili su zaposlenici njegova studija Electronic Audio za Pitchfork.

Osim rada u spomenutim grupama, pamtit ćemo ga producenta, ili, kako je sam volio reći, inženjera, sjajnih albuma poput In Utero Nirvane, Surfer Rosa Pixiesa i Rid of Me PJ Harvey.

Prošlo je 30 godina od smrti Kurta Cobaina: “Nirvana je za mene filozofija”

Tijekom više desetljeća karijere snimio je nekoliko tisuća albuma. Uz Nirvanu, Pixies i PJ Harvey, radio je s imenima kao što su The Breeders, Jesus Lizard, Godspeed You! Black Emperor, Gogol Bordello, Mclusky, Manic Street Preachers, ali i bivšim članovima Led Zeppelina Jimmyjem Pageom i Robertom Plantom. 2011. je snimio i album hrvatskog noise rock benda Joe 4, piše tportal.

Bio je poznat po oštrom protivljenju uzusima glazbene industrije, tvrdoglavo inzistirajući na stavu da ona zloupotrebljava glazbenike, te je odbijao primati honorare za producentski rad.

Svoj glazbeni aktivizam često je popularizirao kroz komentare na mreži X kao i kroz masterclassove te predavanja, poput onoga što je 2019. održao u zagrebačkoj akademiji MPA.

Shellac i Albini su ove godine planirali otići na turneju s novim albumom To All Trains, prvim u više od 10 godina.

