Preminuo legendarni pjevač Kris Kristofferson

Podijeli :

Dylan Martinez / REUTERS

Kris Kristofferson, utjecajni američki pjevač i tekstopisac s nizom hitova, kao što su "Me and Bobby McGee" i "Help Me Make It Through the Night", kao i uspješan glumac, preminuo je u subotu u 88. godini života, izvijestila je obitelj.

Glasnogovornik obitelji poručio je u nedjelju da je Kristofferson umro mirno u svom domu u Mauiju na Havajima, okružen obitelji, no nije naveo uzrok smrti.